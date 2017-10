Statt "Schicksale": Sat.1 startet neues Schul-Format

© Sat.1

Im Anschluss an seine "Klinik am Südring" setzt Sat.1 derzeit noch auf seine Scripted-Reality "Schicksale". In Kürze wird das Format allerdings ins Archiv verbannt und durch das neue Format "Meine Klasse – Voll das Leben" ersetzt. Bundesweit läuft dieses nicht.



01.10.2017 - 12:29 Uhr von Marcel Pohlig 01.10.2017 - 12:29 Uhr

Sat.1 hat ein neues Format für sein Tagesprogramm angekündigt und widmet sich nach allerlei Blaulicht-Formaten nun dem Thema Schule. In "Meine Klasse – Voll das Leben" konzentriert sich Sat.1 dabei auf eine engagierte Lehrerin namens Amelia, die an einer Kölner Gesamtschule die Fächer Biologie und Deutsch unterrichtet und immer ein Ohr für ihre Schüler hat. Sie lebt für ihren Job, worunter allerdings manchmal ihre Beziehung zu ihrem Freund Tobias. Trotz privater Sorgen will sie ihre Schüler bestmöglich unterstützen und ihnen den richtigen Weg ins Leben weisen.

Der Sendeplatz des halbstündigen Formats überrascht allerdings. Sat.1 wird "Meine Klasse – Voll das Leben" nämlich montags bis freitags um 17:30 Uhr senden, womit der Neustart nicht bundesweit zu sehen sein wird. In Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz muss Sat.1 zu dieser Zeit nämlich seine Regionalmagzine senden. In den übrigen Bundesländern läuft derzeit noch die Scripted-Reality "Schicksale" auf diesem Sendeplatz. Bis vor kurzem hatte Sat.1 auch um 17 Uhr noch einen Sendeplatz für halbstündige Formate, diesen durch die Verlängerung von "Klinik am Südring" aber aufgegeben.

