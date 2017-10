ZDFneo zeigt "Schulz und Böhmermann" künftig später

© ZDF/Ben Knabe

Die Talkshow "Schulz & Böhmermann" wird demnächst noch ein wenig später bei ZDFneo zu sehen sein, der Sender zeigt die kommenden Ausgaben erst ab Mitternacht. Inzwischen gibt es auch einen Termin für die ausgefallene September-Folge.



02.10.2017 - 11:20 Uhr von Timo Niemeier 02.10.2017 - 11:20 Uhr

Anders als im vergangenen Jahr hat ZDFneo für 2017 gleich zehn neue "Schulz & Böhmermann"-Folgen angekündigt. Diese sind seit März monatlich zu sehen. Aus Quotensicht ist die Sendung kein großer Überflieger, im Gegenteil: Vor allem beim Gesamtpublikum liegen Jan Böhmermann und Olli Schulz mittlerweile regelmäßig recht deutlich unter dem inzwischen sehr hohen Senderschnitt von ZDFneo. Wohl auch deshalb werden die kommenden Ausgaben erst später zu sehen sein.

Lief "Schulz & Böhmermann" bislang immer um 23:15 Uhr, so ist die kommende Ausgabe am 5. November erst eine dreiviertel Stunde später zu sehen. Derzeit plant ZDFneo mit einem Beginn ab 23:58 Uhr. Davor laufen noch "Der Kommissar und das Meer", die neue Serie "Bruder" mit Sibel Kekilli und "Nachtschicht - Das tote Mädchen". Online wird die Sendung wie gehabt ab 20:15 Uhr zu sehen sein.

Inzwischen ist auch bekannt, wann die ausgefallene September-Ausgabe nachgeholt wird. ZDFneo zeigt die Folge am 12. November - ebenfalls ab Mitternacht. Das haben Böhmermann und Schulz selbst am Ende ihrer jüngsten Ausgabe am vergangenen Sonntag angekündigt. Der Sender nahm die September-Ausgabe aus dem Programm, weil mit Franziska Giffey eine SPD-Politikerin eingeladen war. So kurz vor der Bundestagswahl wollte man aber keine Politikerin in einer Unterhaltungssendung zeigen. Die letzte Folge von "Schulz & Böhmermann" wird in diesem Jahr am 3. Dezember zu sehen sein.

