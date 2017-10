RTL Group schließt Komplettübernahme von SpotX ab

© RTL Group

Ende August hatte die RTL Group bei der Vorlage der Halbjahreszahlen angekündigt, SpotX komplett zu übernehmen, nun ist die Transaktion abgeschlossen. RTL legt dafür 123 Millionen Euro auf den Tisch.



Im Herbst 2014 erwarb die RTL Group eine Mehrheitsbeteiligung an SpotXchange und bewies damit Gespür für die Zukunft, war man doch der erste große Fernsehkonzern, der massiv in den schnell wachsenden Markt des Programmatic Online Video Advertising investierte. Im August kündigte man dann an, die verbliebenen 36,4 Prozent des Unternehmens, das inzwischen nur noch SpotX heißt, für weitere 123 Millionen Euro auch noch übernehmen zu wollen.

Diese Transaktion hat man nun abgeschlossen, wie die RTL Group am Dienstag bekannt gab. Die RTL Group plane zudem weitere Investitionen, um im Bereich Ad-Tech weiter zu wachsen. Zudem sollen Synergien zwischen den verschiedenen AdTech-Töchtern gehoben werden - so etwa durch eine stärkere Zusammenarbeit von SpotX und Smartclip.

