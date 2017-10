Erste deutsche Netflix-Serie "Dark" startet im Dezember

© Netflix

Nachdem die erste deutsche Netflix-Eigenproduktion "Dark" kürzlich schon ihre Weltpremiere auf einem Festival in Kanada gefeiert hat, steht nun auch fest, wann sie der Rest der Welt zu sehen kriegt: Im Dezember geht's los.



04.10.2017 - 11:45 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2017 - 11:45 Uhr

Schon im Februar 2016 kündigte Netflix seine erste deutsche Serien-Eigeproduktion an: Bei der Endemol-Shine-Tochter Wiedemann & Berg hat man "Dark" in Auftrag gegeben. Nachdem im Herbst vergangenen Jahres die Dreharbeiten stattfanden, nähert sich nun auch endlich der Ausstrahlungstermin: Wie Netflix nun in einem Trailer via Twitter verraten hat, wird "Dark" ab dem 1. Dezember bei dem Streamingdienst zum Abruf bereitstehen.

Bei "Dark" dreht sich die Geschichte um vier Familien in einer typischen deutschen Kleinstadt. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, wird die vermeintlich heile Welt dieser Familien aus den Fugen gerissen. Die Ermittlungen, die daraufhin aufgenommen werden, führen bis ins Jahr 1986 zurück. Außerdem sind die Schicksale der jeweiligen Familien auf tragische Weise durch Raum und Zeit verknüpft. Einen Einblick in den Look der Serie gibt der folgende Trailer:

Die Frage ist nicht w̶̶o̶, w̶e̶r̶ oder w̶i̶e̶, sondern wann.

DARK, die erste deutsche Netflix Originalserie, kommt am 1. Dezember. pic.twitter.com/ebmFWZwLTA — NetflixDE (@NetflixDE) 4. Oktober 2017

