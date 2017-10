Vier Neuzugänge und ein Rückkehrer bei "Alles was zählt"

© MG RTL D

Im Herbst tut sich bei der RTL-Daily "Alles was zählt" so einiges. Gleich vier neue Schauspieler werden in der Serie zu sehen sein, davon gehören zwei zum Hauptcast. Zudem kehrt ein bekanntes Gesicht zurück.



06.10.2017 - 08:18 Uhr von Timo Niemeier 06.10.2017 - 08:18 Uhr

Gleich vier neue Hauptdarsteller stoßen in den kommenden Wochen zum Cast der RTL-Daily "Alles was zählt" hinzu. Mit Francisco Medina gibt es zudem einen prominenten Rückkehrer. Zuletzt hatte Medina Anfang des Jahres für die Serie gedreht, nun steht er ab dem 23. Oktober wieder vor der Kamera, um die Geschichte seines Charakters Maximilian von Altenburg weiter zu erzählen. Zuletzt musste Maximilian vor der Polizei fliehen, weil er in eine Falle von Vincent Thalbach getappt war. Diese Rechnung ist noch offen und Maximilian will Rache.

Als neuer Hauptdarsteller ist ab Ende November auch Christian Feist (Foto oben) zu sehen, er übernimmt die Rolle des Damian Steinkamp. Damian geht gerne den leichten weg, doch bei den Steinkamps stößt er erstmals auf Schwierigkeiten. Sein Vater ist ein Cousin von Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich), und Damian wird engagiert, um die Scheidung der Steinkamps abzuwickeln. Und dann soll er noch das Zentrum und das Pumpwerk fusionieren. Keine leichten Aufgaben, zumal ihm die Liebe noch dazwischenfunkt.

Bereits ab Mitte Oktober wird Maike Johanna Reuter als Pauline Reusch in der Serie zu sehen sein. Pauline kommt Krankenschwester ans St. Vincent Hospital. Als Dr. Vanessa Steinkamp (Julia Augustin) in Schwierigkeiten ist, kann Pauline ihr aus der Patsche helfen – die beiden Frauen freunden sich an und Pauline wird schnell Vanessas beste Freundin. Und schon bald wird Pauline auch in die Villa Steinkamp einziehen.

Während Feist und Reuter damit neue Hauptrollen übernehmen, gibt es noch zwei weitere Neuzugänge, die in Gastrollen zu sehen sein werden. Nassim J. Avat etwa spielt ab dem 8. November Thilo Spiegelmann, ein Dealer, der mit der Droge "Dragon Haze" handelt. Bereits ab der kommenden Woche ist Dirk Moritz in seiner Rolle als Martin Zobel zu sehen. Auch er ist ein Drogendealer, der ein besonderes Fabel für teure Anzüge hat. Bereits seit Ende August ist übrigens Dorothee Föllmer als Krankenschwester Linda Engels zu sehen, die Fans von "Alles was zählt" mussten sich also erst kürzlich an ein neues Gesicht gewöhnen.

