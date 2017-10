M7 speist drei weitere Sender ins Pay-TV-Paket ein

© ProSieben Fun

In diesen Tagen werden ProSieben Fun und Sport1 US in HD-Qualität in das FamilyHD-Paket eingespeist. Im November gibt es mit dem Heimatkanal zudem einen weiteren Neuzugang. Bislang ist dieser ausschließlich über Sky zu empfangen.



06.10.2017 - 17:40 Uhr von Alexander Krei 06.10.2017 - 17:40 Uhr

Der Pay-TV-Plattformbetreiber M7 hat einen Ausbau seines Sender-Portfolios angekündigt. Sowohl ProSieben Fun HD als auch Sport1 US HD sind fortan Teil des FamilyHD-Pakets, vier Wochen später soll dann auch der bislang ausschließlich über Sky verbreitete Heimatkanal eingespeist werden. M7 betreibt im Kabelgeschäft eine unabhängige und voll integrierte digitale Programm- und Dienste-Plattform für Netzbetreiber.

"Die neue Programmfarben steigern die Attraktivität des beliebten TV-Paketes enorm und bieten den Netzbetreibern zusätzliche Möglichkeiten zur Vermarktung", sagte Christian Heinkele, Geschäftsführer von Eviso Germany, das hinter M7 steht. "Unsere Kunden fordern zu Recht stetig eine Weiterentwicklung unserer Angebote, um den verschärften Anforderungen eines dynamischen Marktes gerecht zu werden." Mit der Einspeisung der drei neuen Sender setze man "attraktive, neue Akzente bei den Endkunden".

