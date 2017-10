Studie: Youtube-Nutzung am TV-Gerät nimmt zu

© Rego Korosi (CC BY-SA 2.0)

Eine von Google in Auftrag gegebene Studie kommt zum Ergebnis, dass die Youtube-Nutzung über TV-Geräte steigt. In Deutschland hat sich die Nutzung verdoppelt, auch die Werbespots stoßen demnach auf viele Folgeaktionen.



13.10.2017 - 16:42 Uhr von Timo Niemeier 13.10.2017 - 16:42 Uhr

Die Nutzung von Youtube-Videos auf TV-Geräten ist zuletzt angestiegen, das hat eine von der Youtube-Mutter Google in Auftrag gegebene Studie ergeben. Demnach hat sich die Nutzung in Deutschland im Vergleich zu 2016 verdoppelt. Deutschland liegt im globalen Ranking nun auf Platz sechs, in Europa sogar auf dem zweiten Rang. Für die Studie hat das Marktforschungsunternehmen Ipsos Connect im Mai 3.200 Menschen befragt. Darunter waren 2.200 monatliche Youtube-User, von denen nutzen aber nur 448 das Angebot auch über den TV-Bildschirm.

Wie viel Zeit die Nutzer mit Youtube am klassischen TV-Gerät verbringen und um wie viele Nutzer es sich tatsächlich handelt, haben die Studien-Macher übrigens nicht veröffentlicht. Man kann also davon ausgehen, dass es sich um eine noch vergleichsweise geringe Anzahl an Menschen handelt. Als Grund für den prozentualen Anstieg nennt Google das steigende Interesse von Usern, sich das Programm selbst zusammenstellen zu können.

Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine Youtube-Session am TV-Gerät länger dauert als auf anderen Geräten. Mehr als die Hälfte, die Youtube-Inhalte am TV konsumiert, tut das außerdem in Gesellschaft. Und rund 30 Prozent der Befragten gab an, Youtube am meisten vermissen zu würden, wenn es das Portal und andere nicht mehr gäbe. Netflix kam demnach auf 28 Prozent, Amazon Prime Video auf 21 Prozent. Das klassische Fernsehen lag hier mit 57 Prozent deutlich auf Rang eins.

Abgefragt wurde in der Studie auch wir Wirkung von Werbeanzeigen bei Youtube. Wenn diese auf einem TV-Bildschirm ausgespielt werden, führen sie demnach in 39 Prozent der Fälle zu Folgeaktionen seitens der User. Diese suchen dann etwa nach weiteren Informationen oder besuchen die Webseite des werbetreibenden Unternehmens.

Teilen