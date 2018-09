HD+ zeigt MTV Europe Music Awards in Ultra HD

© HD+

HD+ wird die MTV Europe Music Awards auf seinem Demokanal UHD1 in Ultra HD (UHD) übertragen, allerdings erst mit einigen Tagen Verspätung. HD+ will durch solche Ausstrahlungen die Bekanntheit von UHD steigern.



09.11.2017 - 14:37 Uhr von Timo Niemeier 09.11.2017 - 14:37 Uhr

Bereits seit etwas mehr als zwei Jahren betreibt HD+ mit UHD1 einen eigenen Demokanal für ultrahochauflösende Inhalte. Waren dort anfangs nur schöne Naturbilder und Dokus zu sehen, so zeigt man auf dem Sender inzwischen auch verstärkt Inhalte von anderen TV-Sendern. Derzeit sind dort unter anderem auch "Die Reimanns" parallel zur Ausstrahlung bei RTL II zu sehen. Das soll dabei helfen, UHD als neuen Standard zu etablieren. Nun hat HD+ angekündigt, auch die MTV Europe Music Awards auf dem Sender zu zeigen.

Die Preisverleihung findet am 12. November in London statt, die Übertragung beginnt bei MTV ab 20 Uhr. Bei UHD1 ist die Show drei Tage später, am 15. November, ab 20 Uhr zu sehen. Bei der von Rita Ora moderierten Show werden unter anderem Demi Lovato, Shawn Mendes, Kesha, Camila Cabello und The Killers zu sehen sein.

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations- und Produktentwicklung der HD Plus GmbH, sagt: "Die MTV EMA sind eine der größten Musikverleihungen weltweit. Gemeinsam mit MTV zeigen wir dieses großartige Ereignis unseren Zuschauern nun erstmals auch in Ultra HD und ermöglichen Ihnen damit ein ganz neues Seherlebnis: Die Stars so detailreich wie nie, quasi als Gast auf der Bühne. Das ist die Kraft von Ultra HD."

