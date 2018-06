Balder moderiert neuen Comedy-Piloten für Sat.1

© Sat.1/Boris Breuer

Dem Moderator Hugo Egon Balder winkt neben "Genial daneben" demnächst noch eine weitere Comedyshow in Sat.1. Im Dezember soll in Köln die Pilotfolge zu "Echt witzig" aufgezeichnet werden. Die simple Idee des Formats: Mehrere Comedians erzählen dem Publikum ihre besten Witze.



23.11.2017 - 12:57 Uhr von Alexander Krei 23.11.2017 - 12:57 Uhr

Hugo Egon Balder wird in den kommenden Wochen vor der Fernsehkamera äußerst viel zu tun bekommen. Neben der Aufzeichnung neuer Folgen von "Genial daneben" steht der beliebte Entertainer nämlich auch noch als Moderator einer neuen Sat.1-Comedyshow vor der Kamera. Wie jetzt bekannt wurde, soll Mitte Dezember an einem Tag neben "Genial daneben" auch die Pilotfolge zu "Echt witzig" entstehen.

Darin versuchen Hugo Egon Balder und Gäste wie Mike Krüger, Markus Krebs und Oliver Pocher das Publikum mit einem Witze-Feuerwerk zu unterhalten. Das Konzept ist erstaunlich simpel: In verschiedenen Runden erzählen die Comedians ihre besten Witze aus verschiedenen Kategorien, also etwa Blondinen-Witze, Männer-Witze, Beamten-Witze oder Arzt-Witze. Am Ende jeder Runde wird entschieden, welcher Gast den lustigsten Witz erzählt hat.

Ganz neu ist die Idee zu "Echt witzig!" allerdings nicht, denn in Österreich ist bereits seit einiger Zeit ein ähnlich angelegtes Format mit Erfolg beim Privatsender Puls 4 zu sehen - dort allerdings unter dem Titel "Sehr witzig". Produziert wird der Comedy-Pilot für Sat.1 - wie auch schon "Genial daneben" - von Constantin Entertainment. Einen Sendetermin nannte Sat.1 zunächst noch nicht, es dürfte allerdings wohl erst Anfang kommenden Jahres zur Ausstrahlung kommen.

Bereits in der kommenden Woche wird übrigens ein dreistündiges Weihnachts-Special von "Genial daneben" aufgezeichnet. Dieses soll am 15. Dezember um 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt werden (DWDL.de berichtete).

Teilen