RBB startet neues Quiz und Koch-Format vor Weihnachten

Sternekoch Christian Lohse wird kurz vor Weihnachten in der Pilotfolge eines neuen Koch-Formats im RBB Fernsehen zu sehen sein. Kurz zuvor bringt der Sender bereits sein Regional-Quiz "Jede Antwort zählt" mit einem Promispecial an den Start.



07.12.2017 - 14:21 Uhr von Alexander Krei 07.12.2017 - 14:21 Uhr

Kurz vor Weihnachten wird das RBB mehrere neue Formate an den Start bringen. So gibt es am Donnerstag, den 21. Dezember um 20:15 Uhr erstmals das Berlin-Brandenburg-Quiz "Jede Antwort zählt" zu sehen, das von "Abendschau"-Moderator Sascha Hingst präsentiert wird. Zum Auftakt zeigt der der Sender ein 90-minütiges Promi-Special mit "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer, Comedian Michael Kessler, Schlagerstar Bernhard Brink und Musiker Bürger Lars Dietrich.

In zwei Spielrunden geht es um "die verrücktesten Fragen rund um Berlin und Brandenburg", heißt es in der Beschreibung des Senders. Mit jeder Frage kann ein bestimmter Geldwert erspielt werden. Beantwortet ein Team seine Frage richtig, bekommt es selbst das Geld, ist die Antwort falsch, geht das Geld aufs Konto der Gegner. Im Finale entscheidet sich schließlich, wer das Geld mit nach Hause nehmen darf. Die regulären Ausgaben von "Jede Antwort zählt" sind übrigens ab dem 18. Januar 2018 immer donnerstags um 21:00 Uhr nach der "Abendshow" zu sehen.

Unterdessen hat der RBB auch noch ein neues Koch-Format in Aussicht gestellt. Dieses hört auf den Namen "Genial regional" und läuft erstmals am Samstag, den 23. Dezember um 18:10 Uhr. Zunächst ist die Ausstrahlung einer Pilotfolge geplant, für deren Produktion Bavaria Entertainment verantwortlich zeichnet. Im Zentrum steht Sternekoch Christian Lohse, der sich zum Auftakt für den RBB auf Entdeckungstour begibt, um aus regionalen Zutaten Pasta Bolognese zuzubereiten.

"Christian Lohse ist der perfekte Protagonist für unser Format", sagt Produzent Alessandro Nasini. "Er ist ein hervorragender Koch und tief verwurzelt im Sendegebiet." Im Erfolgsfall dürften weitere Folgen in Auftrag gegeben werden.



