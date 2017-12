ZDF pilotiert journalistisches Format mit Tilo Jung

© YouTube / Tilo Jung

Seine "naiven" Fragen brachten Tilo Jung bereits den Grimme Online Award ein, jetzt winkt dem Journalisten ein eigenes TV-Format. Für das ZDF wird er im Januar für einen Piloten vor der Kamera stehen. Zum Inhalt hält sich der Sender bedeckt.



07.12.2017 - 14:56 Uhr von Alexander Krei 07.12.2017 - 14:56 Uhr

Mit den Politiker-Interviews, die Tilo Jung regelmäßig in seinem Web-Format "Jung & Naiv" führt, hat sich der Journalist einen Namen gemacht. Jetzt ist auch ein großer Fernsehsender auf den 32-Jährigen aufmerksam geworden: Anfang Januar wird das ZDF zwei Pilot-Folgen eines bislang nicht näher benannten Formats präsentieren, für das aktuell noch Zuschauer-Tickets bestellt werden können.

Das ZDF spricht von einer "journalistischen und unterhaltenden Sendung", verrät bislang aber noch keine Details zum Ablauf. Aufgezeichnet wird die Produktion im ZDF-Hauptstadtstudio. Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte der Sender: "Das ZDF ist beständig auf der Suche nach neuen Köpfen und Formaten und pilotiert in diesem Fall eine Sendung mit dem aus 'Jung & Naiv' bekannten Journalisten."

Anfang 2013 war Tilo Jung erstmals in die Rolle des naiven Fragestellers geschlüpft. Für das Format erhielt er ein Jahr später eine Auszeichnung mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Information. "Selten hat sich ein neues journalistisches Angebot so erfrischend in Inhalt und Struktur gezeigt wie dieses Bewegtbildangebot, dessen zentrale Dreh- und Angelplattform YouTube ist und das von dort aus eine große Medien-Klaviatur bespielt", hieß es zur Begründung.

