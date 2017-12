RTL Group: Guillaume de Posch hört als Co-CEO auf

© RTL Group

Überraschende Personalie: Nach dem Rückzug von Anke Schäferkordt hat sich auch Guillaume de Posch dazu entschieden, als Co-CEO der RTL Group zurückzutreten. Künftig soll das Unternehmen nicht mehr von einer Doppelspitze geführt werden.



13.12.2017 - 10:55 Uhr von Alexander Krei 13.12.2017 - 10:55 Uhr

Wenige Tage vor Weihnachten kommt eine überraschende Personalie aus Luxemburg: Guillaume de Posch wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 als Co-CEO der RTL Group zurücktreten. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Der Abschied erfolgt demnach auf eigenen Wunsch. De Posch wird der RTL Group allerdings als Mitglied des Verwaltungsrats erhalten bleiben. Einen direkten Nachfolger wird es nicht geben - stattdessen soll Bert Habets, der nach dem Rückzug von Anke Schäferkordt erst im April zum Co-CEO ernannt wurde, das Unernehmen in Zukunft als alleiniger CEO führen.

"Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Guillaume de Posch ausdrücklich für die Führung der RTL Group seit 2012 danken", sagte Thomas Rabe, Vorsitzender des Verwaltunfsrats der RTL Group. "Er war maßgeblich daran beteiligt, aus der RTL Group den digitalsten europäischen TV-Konzern zu machen und FremantleMedia kreativ neu auszurichten. Hochwertige fiktionale Serien wie 'The Young Pope' oder 'American Gods' sind Ausdruck dieser Verdienste. Ich bedauere, aber respektiere seine Entscheidung, und bin froh, dass er als Non-Executive Director des Verwaltungsrats auch weiterhin seine Expertise im Bereich unserer Senderfamilien, der Inhalteproduktion und im Digitalgeschäft beisteuern wird.“

Mit dem nun bekannt gewordenen Schritt kommt es innerhalb weniger Wochen zum zweiten prominenten Abschied an der Spitze eines großen Medienkonzerns. Erst im November war bekannt geworden, dass der ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling das Unternehmen nach der für Ende Februar angesetzten Bilanzpressekonferenz verlassen wird (DWDL.de berichtete).

"Langfristige Kontinuität"

Guillaume de Posch selbst spricht von einer "fantastischen Zeit an der Spitze der RTL Group" und sagt: "Diesen paneuropäischen Pionier führen zu dürfen, war für mich ein wahr gewordener Traum, denn hier habe ich meine Karriere in der TV-Branche begonnen. Jetzt ist es an der Zeit, den Staffelstab an Bert Habets zu übergeben, der die RTL Group auf die nächste Stufe führen wird." Der gebürtige Belgier, der im kommenden Jahr seinen 60. Geburtstag feiern wird, war 2012 zur RTL Group gekommen und übernahm schon wenig später die Position als Co-CEO. Zuvor war er schon einmal von 2004 bis 2008 Vorstandsvorsitzender und CEO des Konkurrenten ProSiebenSat.1.



© RTL Group

Ab 2018 liegt die Verantwortung für die Strategie und das Tagesgeschäft der RTL Group also alleine auf den Schultern von Bert Habets (Foto), der das Haus jedoch bestens kennt. Der Niederländer ist bereits seit 1999 für die RTL Group tätig und wurde 2011 zum Chief Financial Officer von RTL Nederland berufen, von 2008 bis 2017 war er dort als CEO tätig. "Mit Bert Habets übernimmt ein digitalaffiner Medienunternehmer die Führung der RTL Group", sagte Thomas Rabe. "Er kann einen außergewöhnlichen Werdegang innerhalb des Unternehmens aufweisen und steht damit für langfristige Kontinuität in der Unternehmensführung der RTL Group."

Elmar Heggen bleibt unterdessen Finanzvorstand und übernimmt zusätzlich die Position des Deputy CEO und damit die Portfolioverantwortung für die Groupe M6 und RTL Belgium im Vorstand, dem Executive Committee, der RTL Group. "Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam dem Anspruch gerecht werden können, den wir jüngst beim OMC Offsite formuliert haben - nämlich die RTL Group auf die nächste Stufe zu führen, indem wir die Umsetzung unserer Total-Video-Strategie beschleunigen", betonte Bert Habets. "Wir sollten wieder diejenigen sein, die Dinge immer wieder auf den Kopf stellen und ganz neue Ansätze und Lösungen ausprobieren."

Teilen