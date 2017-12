Sat.1 Gold feiert Silvester mit Lindner und Hesse

© Sat.1

Das Programm der ProSiebenSat.1-Kanäle für den Jahreswechsel steht fest – und wird vor allem zu Festspielen der Archive. Immerhin bei Sat.1 Gold wird es mit einer sechsstündigen Sendung mit Patrick Lindner und Linda Hesse musikalisch.



17.12.2017

Sat.1 Gold wird an Silvester ganz musikalisch. Nach einem "K11"-Marathon sendet Sat.1 Gold bereits ab 17:10 Uhr eine Wiederholung der "Fetenhits Après Ski", welche zum ersten Mal vor zwei Jahren gesendet wurde. Danach werden die Zuschauer des Best-Ager-Kanals etwas über sechs Stunden lang von Patrick Lindner und Linda Hesse durch den Abend geführt. Beide präsentierten den "großen Sat.1 Gold Silvester Hitmix" und blicken auf die Highlights des Jahres zurück. Angekündigt sind aber auch Künstler wie DJ Ötzi, Bernhard Brink und Heino.

Die großen Sender der Gruppe greifen an Silvester derweil vor allem ins Archiv. ProSieben sendet tagsüber Spielfilme und zur besten Sendezeit "Der Schuh des Manitu – Extra Large", woran sich "Doktorspiele" anschließt. In Sat.1 gibt es zunächst vier Folgen der "Knallerkerle" und anschließend vier Folgen der "Rabenmütter". Nach Mitternacht laufen zwei Folgen der "Knallerfrauen", ehe sich der Sketchcomedy-Block wiederholt. Tagsüber sendet Sat.1 Wiederholungen der "Knallerfrauen", zwei Ausgaben seiner "111"-Rankings und die Wiederholung von Luke Mockridges Jahresrückblick.

Bei kabel eins steht das Tagesprogramm unterdessen ganz im Zeichen der "nackten Kanone". kabel eins wiederholt alle Filme und wechselt am Vorabend auf "Der Guru". In der Primetime verbringt kabel eins den Jahreswechsel mit "Das Beste kommt zum Schluss" und den "Hexen von Eastwick". sixx wird an Silvester durchgehend, tagsüber wie abends, seine "Crazy Clips" senden und wechselt im Laufe des Abends von "Die witzigsten Videos der Welt" zur "Fail Army". Nur ProSieben Maxx ist an Silvester live auf Sendung: Dort wird, wie sonntags üblich, die NFL übertragen.

