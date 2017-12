Auch DMAX begleitet Feuerwehrleute mit Bodycams

© DMAX

DMAX startet Ende Januar mit "112: Feuerwehr im Einsatz" eine neue Eigenproduktion, die dank des Einsatzes von Bodycams realistische Einblicke liefern soll. Mit einem ähnlichen Konzept ging dieses Jahr schon der WDR an den Start.



21.12.2017 - 11:09 Uhr von Uwe Mantel 21.12.2017 - 11:09 Uhr

Der Männersender DMAX startet am 30. Januar seine neueste Eigenproduktion "112: Feuerwehr im Einsatz", die zehn Wochen lang immer dienstags um 21:15 Uhr zu sehen sein wird. Wie der Titel schon vermuten lässt, werden darin Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen begleitet. Im Detail sind es die Männer der Feuer- und Rettungswachen in Krefeld, Delmenhorst sowie der zwei Wehren in Dortmund.

Um einen realistischen Einblick geben zu können, tragen sie bei ihren Einsätzen "Bodycams" - so können sie die Zuschauer also direkt mit ins Geschehen nehmen und realistische Einblicke liefern. Zu den Einsätzen gehören Großbrände ebenso wie umgestürzte Bäume, Rettungseinsätze bei Verkehrsunfällen - aber auch Fehlalarme. Produziert wird "112: Feuerwehr im Einsatz" von der Filmreif TV GmbH unter der redaktionellen Leitung von Regina Milde und Jula Geyer im Auftrag von Discovery Networks Deutschland, wo die Verantwortung bei Axel Stegmaier liegt. Eine erste Folge lief übrigens bereits vorab am vergangenen Sonntagnachmittag.

Das Konzept erinnert an die von SEO Entertainment produzierte WDR-Reihe "Feuer & Flamme", bei der ebenfalls Feuerwehrleute mit Bodycams begleitet werden. Dabei handelt es sich um die Adaption des Formats "Local Heroes".

