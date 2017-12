Milliarden-Deal in Österreich: T-Mobile übernimmt UPC

© Telekom / Liberty Global

Die Telekom plant eine große Offensive auf dem österreichischen Markt. T-Mobile Austria will für fast zwei Milliarden Euro den Kabelbetreiber UPC Austria kaufen, um auf diesem Weg dem Marktführer A1 Telekom Austria Paroli bieten zu können.



Kurz vor Weihnachten kommt es in Österreich zu einem Milliarden-Deal in der Medienbranche. T-Mobile Austria will den im ganzen Land tätigen Kabelnetzbetreiber UPC Austria übernehmen. Der Unternehmenswert der Tochter von Liberty Global beträgt 1,9 Milliarden Euro. Die Übernahme bedarf allerdings der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörde sowie durch den Telekom-Regulator. Mit einem Abschluss des Geschäfts wird im 2. Halbjahr 2018 gerechnet.

Gemeinsam haben T-Mobile Austria und UPC Austria auf Pro-Forma-Basis im laufenden Jahr 6,7 Millionen Teilnehmer bei mobilem und stationärem Internetzugang, Telefonie, TV-, Video- und Unterhaltungsangeboten. Der gemeinsame Pro-Forma-Umsatz der beiden Unternehmen wird 1,2 Milliarden Euro erreichen. T-Mobile Austria will die Kunden fortan durch die Integration von Mobil- und Leitungsnetz mit Preisvorteilen locken und zugleich Kosten sparen, die aus der Überschneidung unterschiedlicher Anbieter und Angebote entstehen können.

Sollte es grünes Licht für den Deal geben, muss sich der derzeitige Marktführer A1 Telekom Austria warm anziehen, immerhin bekommen die österreichischen Privat- und Geschäftskunden künftig mehr Wahlmöglichkeiten bei digitalen Diensten. "Die Integration von UPC Austria mit einem eigenen Leitungsnetz als auch die TV- und Entertainment-Angebote werden uns zu einem starken Konkurrenten für den derzeitigen Marktführer A1 machen und T-Mobile Austria in ein völlig neues Unternehmen verwandeln", sagte Andreas Bierwirth, CEO von T-Mobile Austria, selbstbewusst.





Eric Tveter, CEO Central Europe bei Liberty Global: "Der Zusammenschluss von UPC Austria und T-Mobile Austria ist einer der größten Deals der vergangenen zehn Jahre in Österreich. Der von T-Mobile Austria gebotene Kaufpreis unterstreicht die hohe Kompetenz der UPC Austria am österreichischen Markt deutlich. T-Mobile Austria kann durch die Vereinbarung künftig auf die leistungsfähigste Daten-Infrastruktur im Land von UPC Austria zählen. Es entsteht ein neuer Mega-Player für Festnetz und Mobilfunk und dies ermöglicht eine neue Dynamik im Markt."

