Constantin empfiehlt, Übernahmeangebot anzunehmen

Vorstand und Aufsichtsrat der Constantin Medien AG empfehlen den Aktionären des Unternehmens wenig überraschend, das von Highlight Communications und der Studhalter Investment AG vorgelegte Übernahmeangebot anzunehmen.



22.12.2017 - 15:24 Uhr von Uwe Mantel 22.12.2017 - 15:24 Uhr

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen Dieter Hahn steht Bernhard Burgener mit seiner Highlight Communications nun vor der Übernahme der Mehrheit an der Constantin Medien AG. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihren Aktionären die Annahme des am 18. Dezember veröffentlichten freiwilligen Übernahmeangebots von Highlight Communications und der Studhalter Investment AG empfohlen. Sie bieten 2,30 Euro je Aktie.

In dem Gebot ist ein Aufschlag von etwas mehr als 10 Prozent auf den Schlusskurs am Tag vor Ankünidgung des Übernahmeangebots enthalten. Beide Gremien halten die Höhe des Angebotspreises für angemessen. Dazu sei insbesondere auch die von einem renommierten Corporate Finance Beratungsunternehmen erstellte Fairness Opinion herangezogen worden. Auch die Absichten für die weitere Geschäftstätigkeit würden als positiv angesehen - was ebenfalls nicht überraschend kommt, da Highlight schon jetzt entscheidenden Einfluss auf die Besetzung der Posten und daher die Strategie hat. Bislang hält die Highlight Event und Entertainment AG knapp 30 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, über die Hälfte befindet sich in Streubesitz.



