ProSieben versteckt "Superior Donuts" am späten Abend

ProSieben startet nicht nur mit "Young Sheldon" ins neue Jahr, sondern auch mit der Comedyserie "Superior Donuts". Der Sendeplatz ist nach dem zurückgekehrten "Zoo" aber nicht wirklich vielversprechend. Auch zwei weitere Comedys werden am Rand versteckt.



24.12.2017 - 11:00 Uhr von Marcel Pohlig 24.12.2017 - 11:00 Uhr

Erst Ende November verlängerte CBS in den Staaten die zweite Staffel von "Superior Donuts" um acht Folgen auf eine volle Staffel von 21 Folgen. Gleich zu Jahresbeginn schafft die Produktion nun auch den Sprung nach Deutschland. ProSieben nimmt sich der Serie an, ist aber offenbar nicht sonderlich überzeugt von der Serie. Ausgewählt wurde für "Superior Donuts" nämlich ein Sendeplatz am Mittwochabend um 23:55 Uhr, wo auch gleich Doppelfolgen laufen werden.

Leicht wird es "Superior Donut" sicherlich nicht haben, um diese Zeit ein großes Publikum zu überzeugen, zumal auch das Vorprogramm nicht wirklich vielversprechend ist. ProSieben zeigt dort nämlich gleich drei Folgen der Serie "Zoo" am Stück. "Zoo" wurde in diesem Jahr noch angesichts viel zu schwacher Quoten zu ProSieben Maxx abgeschoben – und lief selbst dort nicht überragend. Die dritte und zugleich letzte Staffel möchte ProSieben ab dem 10. Januar trotzdem lieber selbst zeigen. Am gleichen Abend startet dann auch "Superior Donuts".

Zum Jahresbeginn nimmt ProSieben übrigens noch zwei weitere Comedyserien neu ins Programm, hat dafür aber auch nicht unbedingt die attraktivsten Sendeplätze gewählt. "Back in the Game" wird ab dem 7. Januar immer sonntags um 08:50 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Einen Tag später startet "The Grinder – Immer im Recht" und läuft fortan immer montags um 09:20 Uhr in Doppelfolgen. Davor startet ProSieben am gleichen Tag "Odd Couple" noch einmal von vorn.

