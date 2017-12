"heute-show" führt Ranking in der ZDF-Mediathek an

© ZDF/Willi Weber

Der Jahresrückblick der "heute-show" war das meistgesehene Video des Jahres in der ZDF-Mediathek - die Nachrichten-Satire war auch über Jahr gesehen das erfolgreichste Unterhaltungs-Format. Generell steigt die Nutzung der Online-Angebote deutlich an.



28.12.2017 - 15:28 Uhr von Alexander Krei 28.12.2017 - 15:28 Uhr

Das ZDF hat einen Einblick in die Nutzung seiner Online-Angebote gegeben. Demnach verzeichneten diese im Jahr 2017 durchschnittlich 2,19 Millionen Visits pro Tag, was einer Steigerung um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - und das, obwohl im Gegensatz zu 2016 keine großen Sportereignisse stattfanden. Gegenüber dem besser vergleichbaren Jahr 2015 betrug der Zuwachs sogar 46 Prozent. Die Nachrichtenangebote inklusive heute.de und ZDFsport.de erzielten im Schnitt 640.000 tägliche Visits.

Das ZDF nennt derweil auch Werte zu den Videosichtungen, die allerdings nicht vergleichbar mit den TV-Quoten sind. Zudem veziehen diese sich ausschließlich auf das zweite Halbjahr 2017, da im ersten Halbjahr die Abrufe in der App und auf internetfähigen Fernsehern noch nicht erfasst wurden. Am populärsten war der Jahresrückblick der "heute-show", der nach Angaben des ZDF auf 903.000 Sichtungen kam, gefolgt von der ersten "heute-show"-Ausgabe nach der Bundestagswahl mit 839.000 Abrufen.

Generell war die "heute-show" mit durchschnittlich 783.000 Sichtungen pro Folge das erfolgreichste Unterhaltungsformat in der ZDF-Mediathek, gefolgt von "Die Anstalt" mit 346.000 Abrufen. Das "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann kam im Schnitt auf 219.000 Abrufe - gemessen an der TV-Reichweite ist der Online-Anteil somit also erheblich. Zudem liegen zwei Videos der Böhmermann-Show auf den YouTube-Kanälen des Senders vorne: Mit 10,3 Millionen Sichtungen ist "Germany Second" mit Abstand am erfolgreichsten, gefolgt von "POL1Z1STENS0HN a.k.a. Jan Böhmermann - Ich hab Polizei" mit 5,7 Millionen Sichtungen.

In der Fiktion landete der "Herzkino"-Dreiteiler mit im Schnitt 545.000 Sichtungen pro Folge vorn, die Krimireihe "Springflut", die schon vor der TV-Ausstrahlung online verfügbar war, erwies sich mit 391.000 Sichtungen pro Folge als erfolgreichste Krimiserie in der Mediathek. Im Schnitt fanden 56 Prozent der Folgenabrufe vor der jeweiligen TV-Ausstrahlung statt. Das Sport-Angebot punktete zählte indes 400.000 Livestream-Sichtungen. Mit 1,31 Millionen Sichtungen kam das Confed-Cup-Finale auf einen neuen Spitzenwert, die exklusive Online-Übertragung erzielte 417.000 Sichtungen.

