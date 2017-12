Super RTL will den "Super Toy Club" 2018 fortsetzen

© Super RTL / Frank Hempel

Die Kinder-Spielshow "Super Toy Club", die Super RTL in diesem Jahr nach langer Pause neu auflegte, soll fortgesetzt werden. Weitere Folgen befinden sich bereits in Planung. 2018 sollen zudem Serien zu Kino-Hits das junge Publikum begeistern.



29.12.2017 - 11:57 Uhr von Alexander Krei 29.12.2017 - 11:57 Uhr

Mehr als zehn Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folgen hat Super RTL im Herbst die Kinder-Spielshow "Super Toy Club" wiederbelebt. Mit der Resonanz des Publikums sind die Verantwortlichen in Köln zufrieden. "Die Neuauflage unserer Kultshow 'Super Toy Club' hat so gut funktioniert, dass die Fortsetzung bereits in Planung ist", erklärte Programmdirektor Carsten Göttel am Freitag.

Moderiert wurden die neuen Folgen von Florian Ambrosius, der dem Kindersender schon seit Jahren verbunden ist und inzwischen auch für RTL das Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" präsentiert. Wann genau der von UFA Show & Factual produzierte "Super Toy Club" mit neuen Folgen ins Programm zurückkehren wird, steht bislang noch nicht fest.

Abseits der Show will Super RTL im kommenden Jahr wieder mit zahlreichen Animationsserien punkten. "Wir werden die Serien zu den Kinoblockbustern 'Trolls' und 'Hotel Transsilvanien' ausstrahlen", kündigte Göttel an. Zuletzt hatten Neustarts wie die DreamWorks-Serien "Trolljäger - Geschichten aus Arcadia" und "Spirit: wild und frei" für starke Quoten im vierten Quartal gesorgt. Auch dadurch gelang es 2017, die Marktführerschaft im Kinderfernsehen zu behaupten.

"Im Dezember haben wir mit 30,1 Prozent den besten Tagesmarktanteil seit fünf Jahren erzielt und damit auch in den Werbemarkt ein wichtiges Signal gesendet", sagte Super-RTL-Geschäftsführer Claude Schmit.

