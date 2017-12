Nach Katholiken-Kritik: Sat.1 zieht Sternsinger-Spot zurück

© Sat.1

Bei der Tradition des Sternsingens kennt das Zentralkomitee der deutschen Katholiken keinen Spaß. Auf "unerträgliche Weise" habe Sat.1 die Tätigkeit von Tausenden von Sternsingern diffamiert. Sat.1 hat den Spot, der für "The Voice Kids" warb, mittlerweile zurückgezogen.



30.12.2017 - 10:18 Uhr von Marcel Pohlig 30.12.2017 - 10:18 Uhr

In diesen Tagen schicken die katholischen Kirchen wieder etliche Kinder, als Sternsinger verkleidet, durch die Straßen. Eine Tradition, die auch Sat.1 in einem Spot für seine Castingshow "The Voice Kids" aufgriff – und die Kritik seitens der Katholiken mit sich brachte. In dem Spot klingeln drei entsprechend verkleidete Kinder an einer Tür und setzen, mit fraglichem Gesangstalent, zum Gesang an. Statt Spenden zu bekommen, wird die Tür zugeschlagen. Die Off-Stimme kommentiert dies mit "Die schönsten Kinderstimmen ... gibt's leider erst im Februar", ehe aus dem Hintergrund "Freue dich, Voice Kids kommt bald" angestimmt.

Zu sehen bekommen Zuschauer des Senders den Spot allerdings nicht mehr. Sat.1 reagierte damit auf Kritik aus Katholikenkreisen. "In Ihrem Spot wird auf eine un­er­träg­li­che Weise die wich­ti­ge und not­wen­di­ge Tä­tig­keit von Tau­sen­den von Stern­sin­gern, die in die­sen Tagen wie­der un­ter­wegs sein wer­den, dif­fa­miert", richtete sich Wolfgang Klose, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, direkt an den Sender. "Das ist weder hu­mor­voll oder lustig", lautete sein Urteil nach Angaben der "Bild".

"Der kurze Trailer sollte auf humorvolle Weise mit einem Augenzwinkern auf die neue Staffel von 'The Voice Kids' aufmerksam machen. Es war niemals unsere Absicht, damit die echten Sternsinger in Deutschland zu diskreditieren", erklärte Sat.1-Sprecherin Diana Schardt gegenüber der "Bild". "Die Sternsinger haben unseren größten Respekt für ihr ehrenamtliches Engagement. Wir verzichten auf die weiteren geplanten Einsätze". Dr. Klaus Krämer, Präsident des katholischen Kindermissionswerk Die Sternsinger, freut sich in der "Bild" über diesen Schritt: "Der Werbeclip hat zahlreiche Sternsinger und Freunde der Aktion Dreikönigssingen arg getroffen. Es ist gut, dass der Spot nun nicht weiter ausgestrahlt wird".

