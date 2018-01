"The Voice Kids": Neue Staffel startet Mitte Februar

© Sat.1

Sat.1 hat den Starttermin für die neue Staffel von "The Voice Kids" bekannt gegeben. Die Kleinen dürfen demnach ab Mitte Februar ihr gesangliches Können unter Beweis stellen. Seinen Einstand als Coach feiert dann Max Giesinger.



03.01.2018 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 03.01.2018 - 10:28 Uhr

Am 11. Februar 2018 meldet sich "The Voice Kids" mit der dann auch bereits sechsten Staffel im Programm von Sat.1 zurück. Am Sendeplatz ändert sich nichts, es bleibt beim im vergangenen Jahr durchgeführten Wechsel auf den Sonntagabend. An dem hart umkämpften Abend hatte die Castingshow im vergangenen Jahr zwar ein wenig an Marktanteil im Vergleich zum Freitagabend eingebüßt, mit im Schnitt knapp 12 Prozent Marktanteil schlug sich "The Voice Kids" aber trotzdem sehr wacker und lag weit über Senderschnitt.

Eine personalle Neuerung zur neuen Staffel: Sasha ist nicht mehr als Coach dabei, dafür rückt Max Giesinger in die Riege der Coaches auf. Er war bei der Erwachsenen-Version "The Voice" 2011 selbst als Kandidat dabei und kam bis ins Finale. "or sechs Jahren stand ich hier auf der ‚The Voice‘- Bühne zum ersten Mal vor richtig großem Publikum. Inzwischen toure ich durch ganz Deutschland und spiele regelmäßig vor ausverkauften Hallen. Damals war Nena einer der Coaches und jetzt sitze ich neben ihr. Das ist schon sehr verrückt und eine große Ehre für mich. Aber vor allem freu ich mich unglaublich, mit musikbegeisterten Kids Musik zu machen und sie in ihrer Kunst zu bestärken und zu fördern. Das wird tierisch!" Nena tritt wieder gemeinsam mit Tochter Larissa an, zudem bleibt Mark Forster als Coach im Dauereinsatz. Moderiert wird auch die neue Staffel von Thore Schölermann und Debbie Schippers.

