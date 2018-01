Schweighöfer führt 2017 Prime-Video-Charts an

© Amazon

Während im klassischen Fernsehen die Zuschauerzahlen schon am Morgen danach für jeden nachzulesen sind, hüllen sich die Streamingdienste in Schweigen. Amazon nennt nun zwar keine konkreten Zahlen, aber zumindest eine Hitliste der meistgesehenen Formate



03.01.2018 - 11:25 Uhr von Uwe Mantel 03.01.2018 - 11:25 Uhr

Auch wenn sich einige Marktforschungsunternehmen mühen, auch für Streaming-Angebote Zuschauerzahlen zu messen: Wirklich valide Zahlen liegen nicht vor, weil sich Dienste wie Amazon und Netflix in komplettes Schweigen hüllen, wenn es um Abrufzahlen geht. Konkrete Zahlen bleibt Amazon zwar auch weiterhin schuldig, zumindest gewährte man aber nun mal einen Einblick, welches die meistgestreamten Formate im vergangenen Jahr waren.

Und da hat sich für Amazon in Deutschland die erste Eigenproduktion "You are wanted" von und mit Matthias Schweighöfer im Frühjahr offenbar bezahlt gemacht. Sie führt die Hitliste der in Deutschland am häufigsten gestreamten Serien jedenfalls an, gefolgt von "Kevin can wait" und "American Gods", die beide zwar nicht von Amazon produziert wurden, die aber exklusiv bei Amazon zu sehen waren. Auch die Plätze 4 und 5 werden mit "Taboo" und "Lucifer" hierzulande von Produktionen belegt, die nicht von den Amazon Studios kommen, sondern zugekauft wurden. "You are wanted" wurde übrigens offenbar weniger unterwegs konsumiert, bei den am häufigsten heruntergeladenen Serien führt in Deutschalnd nämlich "Lucifer" vor "Kevin can wait" und "The Grand Tour". Meistgestreamter Film in Deutschland war "Die Unfassbaren 2 - Now you see me 2" vor den "Minions" und "Nerve".

Blickt man auf alle über 240 Länder, in denen Prime Video inzwischen am Start ist, dann belegt die eigenproduzierte Autoshow "The Grand Tour" den ersten Platz vor "Sneaky Pete", den ersten beiden Staffeln von "The Man in the High Castle" und "The Tick". Dass hier im Gegensatz zur deutschen Liste Amazon-Eigenproduktionen die Liste dominieren, lässt sich schon damit erklären, dass diese auch wirklich in allen Ländern verfügbar sind, während zugekaufte Serien in der Regel nur für einzelne Länder gekauft wurden.

Der 30. Dezember war nach Amazon-Angaben übrigens der stärkste Streaming-Tag des gesamten Jahres, am stärksten gefragt waren hier weltweit "The Grand Tour" und die neue Serie "The Marvelous Mrs. Maisel". Unter den 50 Städten mit den meisten Zuschauern auf der Welt, erreichte Wien die meisten Streaming-Stunden pro Kunde.

Im Folgenden die Amazon-Charts im Detail:

Top-Serien bei Prime weltweit

The Grand Tour (Staffel 1)

Sneaky Pete (Staffel 1)

The Man in the High Castle (Staffel 1)

The Man in the High Castle (Staffel 2)

The Tick (Staffel 1)

Top-Filme bei Prime weltweit

Daddy's Home – Ein Vater zu viel

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Iron Man

Dirty Grandpa

Whisky Tango Foxtrot

Top-Serien im Bereich Kaufen und Leihen weltweit

Game of Thrones (Staffel 7)

The Walking Dead (Staffel 7)

The Walking Dead (Staffel 8)

PAW Patrol (Staffel 1)

This is Us (Staffel 1)

Top-Filme im Bereich Kaufen und Leihen weltweit

Wonder Woman

Arrival

Sing

Trolls

The Accountant

Am häufigsten heruntergeladene Serien weltweit

Bubble Guppies (Staffel 1)

Mr. Robot (Staffel 1)

The Grand Tour (Staffel 1)

The Man in the High Castle (Staffel 1)

Daniel Tiger’s Neighborhood (Staffel 1)

Am häufigsten heruntergeladene Filme weltweit

SpongeBob Schwammkopf 3D

Die Tribute von Panem – Mockingjay (Teil 2)

Mission: Impossible 5

Interstellar

Daddy's Home – Ein Vater zu viel

Am häufigsten gestreamte Serien in Deutschland



You Are Wanted – Staffel 1

Kevin Can Wait – Staffel 1 [dt./OV]

American Gods – Staffel 1 [dt./OV]

Taboo – Staffel 1 [dt./OV]

Lucifer – Staffel 2 [dt./OV]

Am häufigsten gestreamte Filme in Deutschland



Die Unfassbaren 2 – Now You See Me 2 [dt./OV]

Minions [dt./OV]

Nerve [dt./OV]

Jurassic World [dt./OV]

Ted 2 [dt./OV]

Am häufigsten heruntergeladene Serien in Deutschland

Lucifer – Staffel 1 [dt./OV]

Kevin Can Wait – Staffel 1 [dt./OV]

The Grand Tour – Staffel 1 [dt./OV]

The Night Manager – Staffel 1 [dt./OV]

American Gods – Staffel 1 [dt./OV]

Am häufigsten heruntergeladene Filme in Deutschland



Bibi & Tina: Voll verhext!

Ich – Einfach unverbesserlich 2 [dt./OV]

Die Bestimmung – Divergent [dt./OV]

Passengers [dt./OV]

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind [dt./OV]

