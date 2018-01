KiKA zeigt die "Maus" künftig auch in Gebärdensprache

© WDR/Trickstudio Lutterbeck

Um die Maus zu verstehen, muss man nicht hören können - bei vielen "Lach- und Sachgeschichten" sieht es schon anders aus. Künftig können Kinder mit Hörbehinderung aber auf eine Version in Gebärdensprache zurückgreifen.



03.01.2018 - 16:03 Uhr von Uwe Mantel 03.01.2018 - 16:03 Uhr

Der Kinderkanal von ARD und ZDF bietet "Die Sendung mit der Maus" des WDR künftig auch in einer Version in Gebärdensprache. Ausgestrahlt wird diese Version zwar nicht sonntags, aber immer montags um 12:25 Uhr. Die barrierefreien Folgen werden zudem auch online auf kika.de und wdrmaus.de zur Verfügung gestellt.

Brigitta Mühlenbeck, Leiterin Kinder- und Familienprogramm beim WDR, zu dem Angebot: "Alle wissen, die Maus spricht nicht - sie kommuniziert nur mit ihrer Gestik. Doch Mehrsprachigkeit hat bei der 'Sendung mit der Maus' Tradition, nicht zuletzt durch den Vorspann, der jede Woche stets zweimal läuft: einmal auf Deutsch und gleich im Anschluss in einer Sprache, die viele Kinder nicht verstehen - mal Spanisch, mal Chinesisch, Walisisch und auch in Gebärdensprache. Schön, dass die Ausstrahlung der 'Sendung mit der Maus' bei KiKA jetzt für alle Fernsehzuschauer auch in einer Sprache erlebbar ist, die man sehen kann. Für Kinder, die nicht oder die nur schwer hören können, gibt es die Lach- und Sachgeschichten auch online in Gebärdensprache."

Teilen