MediaMarkt kritisiert TV-Sender - und will ihnen helfen

Alexander Ewig, Marketingboss von MediaMarkt und Saturn, hat im "Horizont"-Interview Zuckerbrot und Peitsche für die TV-Branche parat. Er betont ihre weiterhin hohe Bedeutung als Werbeträger, sorgt sich aber um die Qualität der Inhalte.



04.01.2018 - 10:21 Uhr von Uwe Mantel 04.01.2018 - 10:21 Uhr

In einem Interview mit den Kollegen von "Horizont" hat Alexander Ewig, der bei MediaMarkt und Saturn das Marketing verantwortet und damit zu den wichtigsten Werbekunden der Fernsehsender gehört, einen Warnschuss in Richtung der TV-Branche abgegeben. Generell bescheinigt er dem Fernsehen weiterhin gute Perspektiven, im Werbemix eine zentrale Rolle zu spielen, etwa wenn es um Markenbildung geht. Dies setze allerdings voraus, dass es den Fernsehmachern auch in Zukunft noch gelinge, mit ihren Programmen ein großes Publikum zu erreichen.

Ewig hat aber ein Qualitätsdefizit ausgemacht, Streaming-Anbeiter wie Netflix seien bei der inhaltlichen Qualität deutlich fortschrittlicher. "In Teilen der Fernsehlandschaft passiert jenseits des Sports relativ wenig, und das ist ein echtes Problem. Wenn diese Entwicklung anhält, werden immer mehr Menschen, die für uns als Zielgruppe relevant sind, in Kanäle abwandern, die man werblich nicht in gewohnter Weise nutzen kann".

Um das zu ändern, will Ewig es nicht beim Kritisieren belassen, sondern aktiv mithelfen: "Gerade die TV-Sender fordern wir aktiv auf, mit ihren neuen Ideen zu uns zu kommen. Wir trauen uns durchaus zu, innovative Formate gemeinsam mit den Sendern anzuschieben. In der Musik haben Werbungtreibende diese Rolle schon des Öfteren erfolgreich gespielt. Warum sollte das nicht auch in anderen Unterhaltungsdisziplinen möglich sein?"

