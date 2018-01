Merlin Koene nicht länger Sprecher von ProSiebenSat.1

© ProSiebenSat.1

Das war ein sehr kurzes Gastspiel: Nur drei Monate nach seinem Amtsantritt hat Merlin Koene ProSiebenSat.1 schon wieder verlassen. In seine kurze Amtszeit fiel das unglückliche "arm-und-fettleibig"-Zitat von Vorstandsboss Thomas Ebeling



05.01.2018 - 15:49 Uhr von Uwe Mantel 05.01.2018 - 15:49 Uhr

Erst am 1. Oktober vergangenen Jahres war Merlin Koene von Unilever zu ProSiebenSat.1 gewechselt und hatte dort die Nachfolge des langjährigen Unternehmenssprechers Julian Geist angetreten. Thomas Ebeling hatte ihn wegen seiner langjährigen Führungserfahrung und seines Netzwerks als "Idealbesetzung" willkommen geheißen. Zu seinem Abschied gab es nun keine großen Worte mehr, ohne große Ankünidgung hat er das Unternehmen bereits verlassen.

Offiziell heißt es auf Nachfrage von DWDL.de, Koene sei aus privaten Gründen gegangen - seine Familie lebt nicht in München, sondern in Hamburg. Bei ProSiebenSat.1 dürfte das Verhältnis zum noch amtierenden Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling aber ohnehin gestört gewesen sein: Ebeling war wenige Wochen nach Koenes Amtsantritt über seinen in einem Analystencall getätigten Ausspruch, die eigene Zielgruppe sei "ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm" gestolpert und muss das Unternehmen daher im Februar vorzeitig verlassen. In der Krisenkommunikation nach Veröffentlichung der Äußerung durch DWDL.de hatte ProSiebenSat.1 kein allzu glückliches Händchen bewiesen.

Um die Belange der Konzernkommunikation kümmert sich bei ProSiebenSat.1 derzeit nun Stefanie Rupp-Menedetter, die Mitte vergangenen Jahres zum Unternehmen kam und dort seitdem als stellvertretende Konzernsprecherin fungiert.

