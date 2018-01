Golden Globes: Drei Serien gewinnen gleich mehrfach

© HFPA

In der Nacht zu Montag wurden in Los Angeles die 75. Golden Globes verliehen. In den TV-Kategorien holten "Big Little Lies", "The Handmaid's Tale" und "The Marvelous Mrs. Maisel" gleich mehrere Auszeichnungen. Bester fremdsprachiger Film wurde "Aus dem Nichts" von Fatih Akin.



08.01.2018 - 06:04 Uhr von Thomas Lückerath 08.01.2018 - 06:04 Uhr

Das waren die Golden Globes der Signale - und die Golden Globes der starken Frauen. In den TV-Kategorien galt für die Auslandspresse Hollywoods, die zum 75. Mal ihre Auszeichnung verliehen hat: Die besten Serien sind weiblich. Wie schon bei den Primetime Emmys räumten die HBO-Miniserie „Big Little Lies“ (Beste Miniserie/TV-Movie) und „The Handmaid’s Tale“ (Beste Serie) ab. Dazu gesellt sich die Amazon-Produktion „The Marvelous Mrs. Maisel“ als beste Comedyserie/Musical. Alle drei Produktionen konnten auch in den persönlichen Kategorien punkten, allen voran „Big Little Lies“.

Nicole Kidman wurde als beste Hauptdarstellerin und Laura Dern sowie Alexander Skarsgard als beste Nebendarsteller ausgezeichnet. Elisabeth Moss wiederum holte den Golden Globe für ihre schauspielerische Leistung in „The Handmaid’s Tale“ und Rachel Brosnahan für ihre Hauptrolle in „The Marvelous Mrs. Maisel“. Weitere Gewinner in den TV-Kategorien: Ewan McGregor bekam einen Golden Globe für seine Hauptrolle in „Fargo“, Sterling K. Brown für seine Rolle in „This is us“ und Aziz Ansari für sein Schauspiel in der Netflix-Comedy „Master of None“. Der Ehrenpreis des Jahres ging diesmal an Oprah Winfrey, die ihre Dankesrede für eine leidenschaftlichen Appell nutzte und Hollywood bzw. den USA ins Gewissen redete.



Nicht nur in den Preisentscheidungen der Auslandspresse Hollywoods, auch in den fast durchgängig schwarz gekleideten Gästen auf dem roten Teppich sowie in den Dankesreden des Abends waren die diesjährigen Golden Globes ein Signal gegen die Herabwürdigung von Frauen in der Branche und gegen ein Hollywood der Harvey Weinsteins. Ein Ungleichgewicht der Macht "hat zu Missbrauch in unserer Branche geführt“, wie es Meryl Streep auf der Bühne formulierte. Nun aber fühlten sich Männer und Frauen "ermutigt, in einer breiten schwarzen Reihe zusammenzustehen.“



In den Filmkategorien gab es in der Nacht zu Montag aus deutscher Sicht Grund zur Freude: Fatih Akins „Aus dem Nichts“ mit Diane Kruger in der Hauptrolle wurde als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Auf der Bühne des Ballsaals des Beverly Hilton dankte Regisseur Akin unter anderem seiner Hauptdarstellerin: "Das ist deine, das ist unsere", sagte er mit der Trophäe in der Hand an Diane Kruger gewandt. Der letzte Film, der einen Golden Globe nach Deutschland holen konnte, war 2010 das Schwarz-Weiß-Drama "Das weiße Band" von Michael Haneke. Im vergangenen Jahr ging „Toni Erdmann“ von Maren Ade leer aus.



Alle weiteren Gewinner in den Film-Kategorien finden Sie auf der Website der Golden Globes.

Teilen