ProSieben Maxx startet wöchentliche Sportshow

Eine Woche nach dem Super Bowl startet mit "MaxxSports" ein neues Sport-Magazin bei ProSieben Maxx. Die Sendung soll sich künftig wöchentlich am späten Abend mit den Sportnews des Wochenendes befassen und interaktive Elemente beinhalten.



08.01.2018 - 12:03 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 12:03 Uhr

Seit dem Erfolg der NFL-Übertragungen hat ProSieben Maxx sein Engagement im Sportbereich spürbar ausgebaut. Auch nach dem Ende der NFL-Saison will der Männersender jetzt sportlich bleiben: Wie der Sender am Montag gegenüber DWDL.de bestätigte, startet ProSieben Maxx am 11. Februar ein neues Sportmagazin. Es hört auf den Namen "MaxxSports.ran am Sonntag" und soll wöchentlich um 23:15 Uhr zu sehen sein.

ProSieben Maxx bezeichnet die Sendung als interaktive Sportshow, in der nicht nur aktuelle Nachrichten rund um die NFL während der Offseason ihren Platz finden sollen. Thematisiert werden auch Spiele aus den europäischen Fußball-Ligen in Spanien, Italien und Frankreich, zudem soll über die DTM, Boxen, Kickboxen, E-Sports sowie weitere Sportnews des Wochenendes diskutiert und berichtet werden.

Zum Start am 11. Februar wird es noch einmal um den Super Bowl gehen, der eine Woche zuvor ausgetragen wird. "ran"-Reporter Christoph "Icke" Dommisch will mit exklusiven Bildern und Reaktionen von der Siegerparade in der Stadt des Champions aufwarten.

