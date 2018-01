"Broken Skull Challenge": RTL will mehr Action

© RTL

Mit "Ninja Warrior Germany" fing es 2015 an. Ende Januar soll nun "Big Bounce" den Erfolg der Action-Gameshows bei RTL fortführen - und die nächste Produktion, ein Format aus den USA, ist nach DWDL.de-Informationen bereits in den Startlöchern.



09.01.2018 - 16:15 Uhr von Thomas Lückerath 09.01.2018 - 16:15 Uhr

In Kürze soll das Casting beginnen. Dann ist die nächste Action-Gameshow von RTL kein Geheimnis mehr. „The Broken Skull Challenge“ - so der Arbeitstitel - ist der nächste Versuch von RTL aus dem anhaltenden Erfolg von „Ninja Warrior Germany“ mehr zu machen und das Genre der Action-Gameshow für sich zu besetzen. „The Broken Skull Challenge“ kommt aus den USA. Dort läuft das Format als „Steve Austin’s Broken Skull Challenge“ bereits seit Sommer 2014 beim Kabelsender CMT (Country Music Television). Fünf Staffeln wurden bislang produziert.

In dem Format treten athletische Kandidaten zunächst in extremen sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an. Der Gewinner hat dann die Chance den Skullbuster genannten Parcour mit zehn Hindernissen zu bezwingen. Schafft er dies, wird er neuer Champion und gewinnt. In den USA sind es 10.000 Dollar. In jeder weiteren Folge gibt es dann einen neuen Herausforderer, der bei einer besseren Zeit im Parcour neuer Champion werden kann. Andernfalls gewinnt der amtierende Champion erneute 10.000 Dollar. In den USA wurde das Format auf den ehemaligen Wrestler Steve Austin zugeschnitten.

Unklar ist aufgrund des frühen Stadiums des Projektes noch, ob es auch in der deutschen Fassung eine Personalisierung geben wird. Produziert wird das US-Original von Endemol Shine North America. Die deutsche Fassung kommt daher wenig überraschend von Endemol Shine Germany. Es ist die zweite Action-Gameshow, die die Produktionsfirma für RTL herstellt. Am 26. Januar startet bereits „Big Bounce“ in der die Faszination des Hindernis-Parcours aus „Ninja Warrior Germany“ mit dem Trend der seit zwei Jahren vermehrt entstehenden Trampolin-Hallen kombiniert wird. Moderiert wird das Format von Matthias Opdenhövel, kommentiert von Wolff-Christoph Fuss.

