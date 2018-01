ProSieben bestätigt Fortsetzung von "Global Gladiators"

© ProSieben/Richard Hübner

Trotz durchwachsener Quoten wird ProSieben auch in diesem Jahr wieder Promis auf Reisen schicken. Jetzt hat ProSieben einen "BamS"-Bericht bestätigt, wonach "Global Gladiators" eine zweite Staffel erhält. Das Ziel ist diesmal aber wohl ein anderes.



08.01.2018 - 16:29 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 16:29 Uhr

Am Wochenende spekulierte die "Bild am Sonntag" über eine mögliche Fortsetzung von "Global Gladiators". Inzwischen hat es ProSieben offiziell gemacht: Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, geht die Realityshow in diesem Jahr in die zweite Staffel.

Die Zukunft des Formats, das 2017 von Maurice Gajda präsentiert und erstmals im Sommerprogramm gezeigt wurde, war zunächst unsicher, weil die Quoten nicht berauschend waren - im Schnitt lag der Marktanteil nur bei knapp 9,3 Prozent in der Zielgruppe, allerdings machte sich zwischenzeitlich auch die Fußball-Konkurrenz bemerkbar. Das Finale schaffte dann immerhin noch einmal einen zweistelligen Marktanteil.

Die zweite Staffel von "Global Gladiators" soll nicht mehr in Afrika gedreht werden, sondern in Thailand. Als Kandidaten wurden von der "BamS" bereits Joey Heindle, Fiona Erdmann und Mario Basler gehandelt. Die Produktion übernimmt FischWillWurm Media.

