Kai Ebel moderiert neue Gameshow mit den Geissens

© RTL II

Anfang Februar feiert die neue Gameshow "Spiel die Geissens untern Tisch" ihre Premiere bei RTL II. Zunächst sind drei Folgen geplant, in denen Paar in verschiedenen Spielrunden gegen die kultigen Millionäre antreten müssen.



10.01.2018 - 11:53 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 11:53 Uhr

Weil die klassischen Geschichten über die Millionärs-Familie Geiss in letzter Zeit an Schwung verloren haben, geht RTL II mit Robert und Carmen Geiss nun neue Wege - und zwar in Form einer Gameshow. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, startet "Spiel die Geissens untern Tisch" am 5. Februar. Zu sehen gibt es die von Redseven Entertainment produzierte Sendung jeweils montags um 21:15 Uhr.

Als Moderator der Show, von der zunächst drei Folgen im Anschluss an "Die Geissens" ausgestrahlt werden, hat RTL II den langjährigen Formel-1-Reporter Kai Ebel verpflichtet. Die Geissens werden in jeder Ausgabe von Paaren herausgefordert. Bei den insgesamt fünf verschiedenen Spielen kommt es vor allem auf Wissen und Geschick an. Pro gewonnener Partie erhält das angetretene Duo 1.000 Euro und erfährt den Buchstaben eines Lösungswortes.

Je mehr Spiele das Paar gewinnt, desto einfacher wird es, das Wort zu erraten - Fans des "Glücksrads" dürften dieses "Phänomen" kennen. Wer es schafft, gegen die Millionäre zu gewinnen, kann bis zu 20.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Teilen