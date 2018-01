G+J muss zusätzliche Hirschhausen-Hefte drucken

© Gruner + Jahr

Eckart von Hirschhausens Gesundheitsmagazin "Gesund leben" ist von den Lesern gut angenommen worden. Nur eine Woche nach dem Launch ist das Heft bereits ausverkauft. Nun schickt Gruner + Jahr weitere Exemplare in den Druck.



11.01.2018 - 15:16 Uhr von Alexander Krei

Dass Eckart von Hirschhausen neuerdings als Blattmacher und Cover-Aushängeschild beim "Stern"-Ableger "Gesund leben" einsteigt, hat sich für Gruner + Jahr zumindest bei der ersten Ausgabe bezahlt gemacht. Diese ist nämlich nur eine Woche nach dem Verkaufsstart im Handel bereits vergriffen und hat die Erwartungen dementsprechend übertroffen. Wie der Verlag mitteilte, will Gruner + Jahr nun 90.000 zusätzliche Hefte drucken. Gestartet war das Magazin Anfang des Monats mit einer Druckauflage von 200.000 Exemplaren.

"Das große Interesse an dem neuen Konzept freut uns sehr. Zeigt es doch, dass wir mit dem Magazin und der Titelgeschichte der ersten Ausgabe den Nerv der Leser getroffen haben", sagt Christian Krug, der als Herausgeber von "Dr. von Hirschhausens Stern Gesund leben" fungiert. Alexander Schwerin, G+J Publisher News: "Am Anfang hatten wir die Idee, mit 'Stern' und Dr. Eckart von Hirschhausen zwei starke Marken zusammenzubringen. Wie gut sie tatsächlich zusammenpassen, beweist jetzt noch einmal der große Erfolg am Kiosk."

Für das Heft schreibt Hirschhausen neuerdings das Editorial und Reportagen, hinzu kommen Interviews. Der Arzt ist keineswegs das einzige prominente Gesicht mit eigener Zeitschrift: Schon seit geraumer Zeit ist mit "Barbara" das Magazin von Barbara Schöneberger auf dem Markt, auch Koch Johann Lafer mischt in diesem Bereich inzwischen mit.

