ProSieben Maxx holt kurzlebiges "Damien" ins Free-TV

Nach der Deutschlandpremiere im Pay-TV schafft "Damien" in Kürze auch den Sprung ins Free-TV. ProSieben Maxx zeigt die US-Serie ab Ende Januar immer montags. Viele Folgen der Fortsetzung von "Das Omen" liegen allerdings nicht vor.



13.01.2018 - 09:51 Uhr von Marcel Pohlig 13.01.2018 - 09:51 Uhr

Im Herbst lief "Damien" bereits im Bezahlfernsehen bei ProSieben Fun, nun schafft die Serie des amerikanischen Senders A&E auch noch den Sprung ins Free-TV. ProSieben Maxx nimmt sich der Serie, die auf dem Klassiker "Das Omen" basiert, an und startet sie bereits am 29. Januar. Immer montags gibt es dann um 22:05 Uhr eine neue Folge auf dem Sendeplatz, auf dem eine Woche zuvor die zweite Staffel von "The Strain" endet. Zehn Folgen des Thrillers liegen vor – Nachschub wird es aufgrund mauer Quoten und einer Neuausrichtung von A&E nicht mehr geben.

In der Serie geht es um den Fotografien Damien, der von seiner schwierigen Kindheit gezeichnet ist. Der 30-Jährige erinnert sich zwar nur schemenhaft an seine Jugend, doch die Vergangenheit scheint ihn vermehrt einzuholen. Damien hat ein besonderes Schicksal - und nach und nach findet er heraus, wer er wirklich ist: Satans Sohn, der leibhaftige Antichrist. Trotz seiner menschlichen Natur und der Fähigkeit, Emotionen zu empfinden, wird er immer wieder von seinem diabolischen Ursprung übermannt.

