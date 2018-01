Das Erste macht Geburtstagsshow für Jürgen von der Lippe

© Sat.1/Andre Kowalski

Seinen 70. Geburtstag wird Jürgen von der Lippe im ganz großen Kreis feiern: Der WDR plant für Das Erste eine große Abendshow zu Ehren des Unterhalters. Dass Klaas Heufer-Umlauf moderieren wird, wie die "BamS" meldet, stimmt allerdings nicht.



14.01.2018 - 11:32 Uhr von Marcel Pohlig 14.01.2018 - 11:32 Uhr

Nach den guten Erfahrungen, die Das Erste im vergangenen Jahr mit einer Geburtstagsshow für Frank Elstner gemacht hat, wird im Sommer nun auch der Geburtstag von Jürgen von der Lippe größer gefeiert. Der Buchautor, Moderator und Schauspieler feiert im Juni seinen 70. Geburtstag. Der WDR, für den von der Lippe lange im Hörfunk und mit Sendungen wie dem "Geld oder Liebe" oder "Was liest Du?", produziert eine entsprechende Abendshow für das Hauptprogramm der ARD, wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigte.

Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" über entsprechende Pläne berichtet und mit Klaas Heufer-Umlauf, als Moderator eigentlich eher bei ProSieben zuhause, auch schon einen Gastgeber präsentiert. Das ist so allerdings nicht korrekt, wie Das Erste am Sonntag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigte. Demnach werde Heufer-Umlauf zwar in der Sendung zu sehen sein; dies allerdings nur als einer von mehreren prominenten Gratulanten.

Ein Moderator steht aber trotzdem schon fest. Nachdem bei Frank Elstners Geburtstagsshow noch auf Kai Pflaume zurückgegriffen wurde, wird Jörg Pilawa durch die Show anlässlich des 70. Geburtstags von Jürgen von der Lippe führen. Das bestätigte ein Sendersprecher am Sonntag auf Nachfrage.

