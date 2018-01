Eurosport komplettiert sein Team für Olympia

© Discovery

Eurosport hat sein Team für die am 9. Februar beginnenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang komplett. Neu hinzu kamen noch neue Experten für Rodeln, Eishockey und Curling, Auch einen Doping-Experten hat man nun im Team.



16.01.2018 - 14:32 Uhr von Uwe Mantel 16.01.2018 - 14:32 Uhr

Dreieinhalb Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat Eurosport sein Experten- und Reporterteam vervollständigt. Fachkundige Einschätzungen zum Rodeln und Skeleton wird Julian von Schleinitz liefern. Der frühere Juniorenweltmeister, der immer noch Mitglied im Weltcup-Team der Rodler ist, analysiert die Wettbewerbe zusammen mit Moderator Simon Südel, Reporter Marcel Klein und Kommentator Ron Ringguth.

Bei den Curling-Partien wird Stella Heiß, Curling-Weltmeisterin von 2010, das Experten- und Kommentatoren-Team um Uli Kapp und Christopher Bartsch erweitern. Und fürs Eishockey-Turnier konnten Patrick Ehelechner und Andreas Renz als meinungsstarke Experten gewonnen werden. "Eurosport will den Zuschauern die Olympischen Winterspiele voller Emotionen, verständlichen Analysen und einem leidenschaftlichen Team, das für den Sport brennt und diesen bestens vermitteln kann, präsentieren", erklärt der Sender sein Konzept.

Dafür, dass der kritische Blick auf die Veranstaltung nicht fehlt, soll Benjamin Best sorgen. Er wird aus Südkorea über Doping und sportpolitische Themen berichten. Der freie Journalist und Filmemacher arbeitete in den letzten Jahren unter anderem für die WDR-Sendung "Sport Inside" und wurde schon mit diversen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als CNN Journalist of the Year 2011.

Neben den Verstärkungen für das Team vor Ort erweitert Eurosport auch sein Moderationsteam in München. Olympia-Moderatorin Birgit Nössing erhält in der täglichen Live-Moderationsschiene dabei Unterstützung von Oliver Sequenz und Simón Albers. Das Trio ist in "Dein Olympia Live" täglich zwischen 0:30 Uhr und 15:00 Uhr live bei Eurosport 1 und TLC auf Sendung.

