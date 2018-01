Eurosport beschenkt Unitymedia-Kunden mit Extra-Feeds

© Unitymedia

Unitymedia-Kunden haben bei den Olympischen Spielen einen Vorteil: Der Kabelnetzbetreiber wird Eurosport und TLC für die Zeit der Spiele kostenlos in HD verbreiten. Hinzu kommen exklusiv drei zusätzliche Olympia-Programmfeeds.



17.01.2018 - 12:00 Uhr von Alexander Krei 17.01.2018 - 12:00 Uhr

Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia können die Übertragungen der zu Discovery gehörenden Sender Eurosport 1 und TLC für die Zeit der Olympischen Winterspiele kostenlos in HD-Qualität empfangen. Darüber hinaus erhalten die Zuschauer zwischen dem 9. und 25. Februar drei weitere zusätzliche Programmfeeds mit weitergehender Berichterstattung, die exklusiv auf der Unitymedia-Plattform verfügbar sind.

Die sogenannten Pop-up-Channels werden am 30. Januar automatisch und manuell in die Senderliste integriert. Außerdem schaltet Unitymedia am gleichen Tag mit den Zusatzfeeds Eurosport 360 1 HD, Eurosport 360 2 HD und Eurosport 360 3 HD drei weitere Sender frei, die während sportlichen Großevents weitere Kameraperspektiven und Wettkämpfe bieten. Möglich wurde der Deal wohl auch, weil Discovery und Unitymedia über den Medienmogul John Malone miteinander verbunden sind.

"Die erweiterte Partnerschaft mit Unitymedia während den Olympischen Winterspielen 2018 ermöglicht es uns, unser auf den deutschen Markt zugeschnittenes Free-TV-Angebot noch mehr Zuschauern auf noch mehr Bildschirmen im ganzen Land in der bestmöglichen Qualität zu liefern", sagte Thomas Bichlmeir, Director Distribution & Commercial Development bei Discovery Networks Deutschland.

Aber auch ARD und ZDF übertragen in diesem Jahr wieder die Olympischen Spiele, nachdem sich die öffentlich-rechtlichen Sender im Sommer doch noch mit dem Rechteinhaber Discovery auf eine Lösung verständigen konnte.

