Sky: Mafia-Serie "Gomorrha" kehrt im März zurück

Die italienisch-deutsche Koproduktion "Gomorrha", die in der zweiten Staffel einen intensiven Mafia-Machtkampf verfolgt hat, wird auf Sky Atlantic HD im März in die dritte Runde gehen. Dieses Mal steht die Handlung in Neapel vor einem Umbruch.



17.01.2018 - 12:03 Uhr von Kevin Hennings 17.01.2018 - 12:03 Uhr

Wie Sky ankündigt, steht die dritte Staffel der Mafia-Serie "Gomorrha" in den Startlöchern. Ab Dienstag, den 6. März ist auf Sky Atlantic HD um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen, wie der Tod von Protagonist Don Pietro die Handlung der italienisch-deutschen Koproduktion künftig beeinflussen wird. Die insgesamt zwölf neuen Episoden stehen im Anschluss an die lineare Ausstrahlung wie gewohnt ebenfalls über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zur Verfügung. Wer Staffel eins und zwei außerdem noch nicht gesehen hat, kann dies zusätzlich über Sky Box Sets nachholen. Obendrein präsentiert TNT Film, empfangbar über Sky, am 5. März ab 11:25 Uhr eine Sonderprogrammierung mit einer Reihe der bekanntesten Genre-Filme nonstop.

"Die Mafiaserie 'Gomorrha' ist die bislang erfolgreichste Dramaserie von Sky Italia und bricht in ihrer Heimat seit der Ausstrahlung der ersten Staffel 2014 regelmäßig Quotenrekorde", sagt Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky. "Auch in Deutschland hat die Serie eine treue Fangemeinde gefunden. Zu Beginn der dritten Staffel stehen Ciro und Genny, die verbliebenen Hauptcharaktere von 'Gomorrha', vor einem Scheideweg und müssen sich sowohl ihrer Vergangenheit als auch neuen brutalen Herausforderungen stellen."

Und so geht die Story weiter: Pietro Savastano (Fortunato Cerlino) ist tot - ermordet von seinem einst engsten Vertrauten Ciro (Marco D'Amore). Der "Unsterbliche", wie er in Camorra-Kreisen genannt wird, ist angeschlagen. An ihm nagt das Wissen von den blutigen Taten, die seine Gegner - und er selbst - an seinen Liebsten verübt haben. Ciro hat seinen Kampfeswillen verloren, in Secondigliano kann er nicht bleiben und begibt sich auf die Flucht. Genny (Salvatore Esposito), der Sohn von Don Pietro, muss neben seinem eigenen Business in Rom auch die Führung in Nord-Neapel übernehmen. Doch er kann seiner eigenen Familie nicht trauen und Secondigliano ist nicht mehr der größte Drogenumschlagplatz wie in der Vergangenheit.

