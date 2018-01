Higuchi-Zitzmann wechselt von Ziegler Film zu Letterbox

© DWDL © Andrea Seifert

Ab dem 1. Februar verstärkt Yoko Higuchi-Zitzmann das Produzenten-Team der zur Studio-Hamburg-Gruppe gehörenden Letterbox Filmproduktion. Sie kommt von Ziegler Film, wo sie acht Jahre lang den Kinobereich verantwortete.



18.01.2018 - 11:35 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2018 - 11:35 Uhr

Yoko Higuchi-Zitzmann, die im vergangenen Jahr mit "Mein Blind Date mit dem Leben" einen großen Erfolg im Kino feierte, wird sie als Produzentin / Executive Producerin ab dem 1. Februar bei der Letterbox Filmproduktion um die Entwicklung und Umsetzung neuer Kinofilme und Formate zuständig sein. Während sie bei Ziegler Film in den vergangenen acht Jahren den Kino-Bereich verantwortete, soll sie sich bei Letterbox auch um Serien und internationale Koproduktionen kümmern.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Yoko Higuchi-Zitzmann, da wir mit ihr eine weitere ausgewiesene Fiction-Expertin gewinnen konnten. Mit 'Mein Blind Date mit dem Leben' ist ihr ein herausragender Erfolg gelungen, ein gesellschaftlich wichtiges Thema populär umzusetzen", so Michael Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Produktion Gruppe. "Wir hoffen, mit ihrem hervorragenden Netzwerk und ihrem persönlichen, tollen Blick auf die Stoffe, gemeinsam in eine erfolgreiche, kreative Zukunft zu starten."

Yoko Higuchi-Zitzmann selbst sagt: "Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit Michael Lehmann und den Kollegen der Letterbox Filmproduktion neue spannende Stoffe zu entwickeln und zu produzieren. In der heutigen Zeit, in der sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer mehr denn je diversifiziert, sehe ich es als Aufgabe des Produzenten einzigartige Geschichten aufzuspüren und besonders viel Sorgfalt und Arbeit in die Drehbuchentwicklung zu investieren, um in jedem Vertriebssegment, sei es Kino, Free- und Pay-TV, DVD oder VOD, den bestmöglichen Film anzubieten. Insbesondere sehe ich es als wunderbare Herausforderung, dass ich nun mein kreatives Portfolio erweitern kann und neben meiner Kernaufgabe der Kino-Produktionen auch innovative Serien und internationale Koproduktionen in Angriff nehmen darf."

