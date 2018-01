Amazon sichert sich Dramedy "The Bold Type"

© Amazon

In den Vereinigten Staaten hat es nicht lange gedauert, bis die neue Serie "The Bold Type" gleich um zwei weitere Staffeln verlängert wurde. Ab Anfang Februar können sich die deutschen Zuschauer auf Amazon nun selbst ein Bild machen.



18.01.2018 - 11:46 Uhr von Kevin Hennings 18.01.2018 - 11:46 Uhr

Amazon Prime stellt am 9. Februar die Serie "The Bold Type - Der Weg nach oben" online, eine Dramedy inspiriert vom Leben der ehemaligen Chefredakteurin der Frauenzeitschrift "Cosmopolitan". Die von Freeform und NBCUniversal produzierte Serie kam in der amerikanischen Heimat so gut an, dass sie kurz nach der Premiere bereits um zwei weitere Staffeln verlängert wurde. Auch diese wurden bereits für Amazons Streamingdienst Prime Video bestätigt.

Im Fokus der zehn halbstündigen Episoden stehen drei temperamentvolle Frauen, die sich in ihren Zwanzigern befinden und für ein globales Frauenmagazin in New York City arbeiten. Jane (Katie Stevens, "Faking it") wurde kürzlich zu ihrem Traumjob als Autorin befördert, Kat (Aisha Dee, "Chasing Life") ist die neu ernannte Social Media Direktorin und Sutton (Meghann Fahy, "Die Erfindung der Wahrheit") arbeitet noch immer als Assistentin. Die motivierten jungen Freunde helfen sich gegenseitig, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, während sie ihre Karriereziele verfolgen, nach Liebe suchen und ihre eigene Identität entdecken.

Als Produzent steht außerdem Sandrine Gros d'Aillon hinter dem Projekt, welche bereits bei "Life of Pi" und "Die Eisprinzen" mit an Bord war. Das Drehbuch stammt von Sarah Watson ("The Unusuals"). Ebenfalls vor der Kamera zu sehen sind außerdem Sam Page ("Unbreakable Kimmy Schmidt") als Richard Hunter, ein Mitglied des Scarlet Board of Directors, und Matt Ward ("Arrow") als Alex, ein Autor des Magazins.

"'The Bold Type - Der Weg nach oben' ist eine unterhaltsame, rasante und zeitgemäße Serie und wir freuen uns, sie unseren Prime-Mitgliedern in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und Spanien zeigen zu können. Sie ist die jüngste Ergänzung in einer Reihe von Serien mit starken Protagonistinnen, die auf Prime Video verfügbar sind, darunter auch das Prime Original The Marvelous Mrs. Maisel, das Anfang des Monats zwei Golden Globes-Awards gewonnen hat", sagt Jay Marine, VP Prime Video EU. "Wir freuen uns auf das Feedback der Prime-Mitglieder zur ersten Staffel, bevor die zweite Staffel später in diesem Jahr, ebenfalls exklusiv bei Prime Video, startet."

