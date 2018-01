Verstärkung für die "Kika"-Checker Can und Tobi

© BR/megaherz gmbh/Hans-Florian Hopfner

Mit "Checker Can" und "Checker Tobi" ist der Kinderkanal bereits erfolgreich, nun bekommen die beiden Unterstützung von "Checker Julian". Seinen ersten Auftritt hat der Student Anfang März - zudem wird er bei "Schloss Einstein" zu sehen sein.



19.01.2018 - 10:30 Uhr von Alexander Krei 19.01.2018 - 10:30 Uhr

Der Kinderkanal bekommt einen neuen "Checker": Neben "Checker Tobi" und "Checker Can" ist demnächst auch noch "Checker Julian" im Einsatz für den Kindersender. Julian Janssen wird erstmals am 3. März neben Tobias Krell und Can Mansuroglu in dem Wissensformat zu sehen sein. Der Stil der Sendung mit ihren kurzen Reportagen soll beibehalten werden.

Komplexe Inhalte werden in der Checker-Bude und witzigen Motion-Design-Grafiken vertieft. "Gerade in unserer schnelllebigen und komplexen Zeit ist Wissensvermittlung für Kinder wichtig", sagt Birgitta Kaßeckert, die verantwortliche Redakteurin im Bayerischen Rundfunk. "Sie müssen sich in einer immer komplizierter werdenden Welt orientieren und dabei hilft ihnen jetzt auch Checker Julian."

Julian Janssen studiert seit 2013 Medienwissenschaften und Germanistik in Bayreuth und hat beim Uni-Radio und -Fernsehen bereits erste journalistische Erfahrungen als Moderator sammeln können. "Ich liebe alles, was mit Film zu tun hat, und ich hab am meisten Spaß, wenn ich was Neues entdecke. Als Checker kann ich diese Leidenschaften verbinden und den Kindern hoffentlich etwas von dieser Freude mitgeben", sagt der Neuzugang.

Im vorigen Jahr verzeichnete der Kika mit seinen "Checkern" in der Spitze Marktanteile von bis zu 35,5 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen. "Checker Julian" wird indes auch dem "Schloss Einstein" einen Besuch abstatten: Er hat in der 918. Folge des Dauerbrenners einen Auftritt. Diese ist am 22. März zu sehen.

Teilen