Fröhlich wird Innovations-Leiterin bei der Spiegel-Gruppe

Nachdem sich Ex-"Süddeutsche.de"-Chefredakteur beim "Spiegel" künftig um die Entwicklung neuer Produkte kümmern solle, hat die Spiegel-Gruppe jetzt Kerstin Fröhlich zur Leiterin Innovation ernannt. Dabei handelt es sich um einen neuen Posten.



19.01.2018 - 15:46 Uhr von Alexander Krei 19.01.2018 - 15:46 Uhr

Die Spiegel-Gruppe will innovativer werden und hat Kerstin Fröhlich bereits zum Jahresbeginn zur Leiterin Innovation ernannt, wie das Unternehmen jetzt bekanntgab. Die 38-Jährige soll in der neugeschaffenen Position die strukturelle Weiterentwicklung des Innovationsprozesses verantworten und konkrete Ideen bis zur Umsetzung begleiten. Fröhlich berichtet an den Geschäftsführer Thomas Hass.





Kerstin Fröhlich war bereits für verschiedene Medienunternehmen, darunter di RTL Group. Zuletzt arbeitete sie als Projektleiterin in einer auf die Medienbranche spezialisierten Unternehmens- und Personalberatung. Das Innovationsmanagement der Spiegel-Gruppe war 2016 in Form eines interdisziplinären Teams von der Geschäftsführung und den Chefredaktionen ins Leben gerufen worden.

Frische Ideen kann der "Spiegel" gut gebrauchen, taten sich zuletzt doch viele neue Projekte des Verlags schwer. Helfen soll dabei auch Stefan Plöchinger. Der ehemalige Chefredakteur von "Süddeutsche.de" hat zu Beginn des Jahres den neuen Posten des Leiters Produktentwicklung übernommen.

