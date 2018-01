US-Serie "Famous in Love" startet im Februar bei sixx

© sixx

Am Montagabend setzt sixx derzeit auf gleich vier Folgen der "Gilmore Girls". im Februar, nach Ende des Dschungelcamps bei RTL, verringert der Frauensender die Dosis aber wieder und schafft Platz für Neues. Dann startet "Famous in Love" am späteren Abend.



21.01.2018 - 10:38 Uhr von Marcel Pohlig 21.01.2018 - 10:38 Uhr

Der Frauensender sixx verringert die "Gilmore-Girls"-Dosis am Montagabend in Kürze wieder und zeigt ab Februar nur noch zwei statt vier Folgen der beliebten US-Serie. Damit schafft sixx am späteren Abend auch wieder Platz für andere Serien und nimmt in diesem Zuge am 5. Februar die US-Serie "Famous in Love" von I. Marlene King, die in der Vergangenheit bereits für "Pretty Little Liars" verantwortlich zeichnete, ins Programm.

In "Famous in Love" geht es um die von Bella Thorne gespielte Studentin Paige Townsen. Diese ergattert die Hauptrolle in einem vielversprechenden Film und tauscht quasi über Nacht ihr beschauliches Studentenleben gegen das einer von Fotografen umzingelten Leinwand-Newcomerin. Am Set des Films gerät sie außerdem auch noch in einen Liebesreigen mit ihren Schauspielkollegen Jordan und Rainer, welche von Keith Power und Carter Jenkins gespielt werden.

Gesendet wird "Famous in Love" ab dem 5. Februar immer montags um 22:15 Uhr. Danach wiederholt sixx ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen die zweite Staffel von "Reign". Neuen Stoff gibt es in gleicher Woche allerdings auch: Ab dem 8. Februar zeigt sixx bekanntlich donnerstags immer um 22:15 Uhr zwei Folgen von "The Good Place", ehe ab 23:20 Uhr dann auch "Super Fun Night" in Doppelfolgen seine Premiere feiern wird. Einen Abend später wiederholt sixx die aktuelle Folge von "Germany's Next Topmodel" und holt danach auch das Magazin "red.Style" zurück ins Programm.

