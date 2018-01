Auch Sixx zeigt künftig "Germany's next Topmodel"

© sixx

"Germany's next Topmodel" bekommt in diesem Jahr einen zusätzlichen Sendeplatz. Neben der Ausstrahlung bei ProSieben ist die Show mit Heidi Klum nämlich auch beim Frauensender Sixx zu sehen - ebenfalls in der Primetime.



08.01.2018 - 15:50 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 15:50 Uhr

Gerade erst hat ProSieben den Start der 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" für den 8. Februar angekündigt (DWDL.de berichtete). Am bewährten Sendeplatz ändert sich dabei nichts - und doch gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Erstmals wird nämlich auch Sixx die erfolgreiche Castingshow mit Jury-Chefin Heidi Klum ins Programm nehmen.

Wie der Sender bestätigte, laufen die aktuellen Folgen dort jeweils einen Tag nach der Ausstrahlung bei ProSieben - also ab dem 9. Februar immer freitags um 20:15 Uhr. Auch jetzt setzt Sixx am Freitagabend mit dem britischen Format "100 % Hotter - Weniger ist mehr" bereits auf das Thema Mode. Hier stehen Kandidaten im Mittelpunkt, deren Look von der Öffentlichkeit als "No-Go" gewertet wird, ehe das Umstyling beginnt.

Im Anschluss an "Germany's next Topmodel" zeigt Sixx derweil ab Februar neue Folgen des Magazins "red Style". Die bislang am Mittwochabend ausgestrahlte Sendung wechselt damit den Sendeplatz. Für einen späteren Zeitpunkt im Jahr hat Sixx zudem eine zweite Staffel von "Boom my Room" mit Janin Ullmann in Aussicht gestellt. Die erste Staffel der Home-Makeover-Show hatte im Sommer ordentliche Quoten erzielen können und sich somit für eine Fortsetzung empfohlen.

Teilen