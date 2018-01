Nächster Test-Lauf: Sat.1 versucht's ohne Scripted Reality

© Sat.1

Über Jahre hinweg prägten Scripted Realitys das Daytime-Programm von Sat.1, doch angesichts sinkender Quoten braucht es neue Ideen. Ab der kommenden Woche steht nun ein Testlauf mit zwei Formaten an, der ohne Scripted-Elemente auskommt.



22.01.2018 - 07:56 Uhr von Alexander Krei 22.01.2018 - 07:56 Uhr

Lange vorbei sind die Zeiten, in denen es RTL und Sat.1 schafften, am Nachmittag gemeinsam Marktanteile von mehr als 30 oder gar 40 Prozent einzufahren. Die Realität sieht mittlerweile ganz anders aus: Immer wieder fahren die Sender mit ihren Scripted Realitys einstellige Werte ein, sodass sowohl in Köln als auch in Unterföhring dringender Handlungsbedarf besteht. Das Problem: Wann immer sich einer der Sender an einem anderen Genre versucht, läuft er Gefahr, dass die Zuschauer zum anderen Sender überlaufen.

Insofern lässt sich die aktuelle Situation in der Daytime derzeit mit einer Frage überschreiben: Wer zuckt zuerst?

Zuletzt kam tatsächlich ein wenig Bewegung in die Sache: Seit der vorigen Woche versucht es Sat.1 auf dem Sendeplatz um 14:00 Uhr anstelle seiner Polizei-Doku "Auf Streife" mit einem Format namens "Jetzt helfen wir Ihnen! - Die Problemlöser im Einsatz", das von den Zuschauern bisher jedoch nicht honoriert wurde. Innerhalb weniger Tage sackte der Marktanteil der Sendung mit Katia Saalfrank, Christopher Posch und Lencke Steiner von 8,7 auf 5,3 Prozent in der Zielgruppe. Kurzum: Die Quoten-Sorgen wurden dadurch noch größer.

Doch der jüngste Test, gegen den RTL unter dem Deckmantel der "Verdachtsfälle" ebenfalls einen Testlauf programmierte, soll nicht der letzte gewesen sein. "Für den Nachmittag hat Sat.1 im vergangenen Jahr ausgesprochen viel entwickelt. Aus diesen Ideen sind mehrere Piloten entstanden, und schon in den kommenden Wochen werden wir die ersten Strecken aus den Bereichen Scripted und Dokutainment on air testen", sagt Sat.1-Daytime-Chefin Katrin Stockhaus gegenüber DWDL.de. "Bei allen Entwicklungen sind uns drei Aspekte besonders wichtig: der Service-Gedanke, eine größtmögliche Authentizität und die Nähe zur realen Welt der Zuschauer."

Schon in der nächsten Woche will Sat.1 nun einen Schritt weitergehen. Setzte "Jetzt helfen wir Ihnen!" noch sehr stark auf Scripted-Elemente, so will es der Sender jetzt nach DWDL.de-Informationen zwei Stunden lang ohne diese Programmfarbe versuchen. "Der schnelle Euro - So klingelt's in der Kasse" und "Zimmerhelden - Gewinner in vier Wänden" nennen sich die beiden Neustarts, die ab dem 29. Januar vorübergehend um 14 und 15 Uhr ausgestrahlt werden, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte. Hinter diesen Doku-Formaten stehen die Produktionsfirmen Good Times und Spin TV.

Spartipps und Renovierungen

In "Der schnelle Euro" zeigen jeweils zwei Familien, wie sie durch einfache Alltags-Kniffe den ein oder anderen Euro beiseitelegen können. Andere bewerten vom heimischen Sofa aus, wie praktikabel die Ideen wirklich sind, und entscheiden darüber, wer für den "Spartipp des Tages" 500 Euro erhält. Bei den "Zimmerhelden" gestalten derweil fünf Heimwerker gegenseitig einen Raum ihrer Wohnung neu. Dafür stehen acht Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro zur Verfügung. Der jeweilige Gastgeber gibt das Motto vor, muss dann aber das Feld räumen. "Wohnprinz"-Blogger Bastian und Einrichtungsexpertin Melanie kommentieren und bewerten die Kandidaten, von denen einer am Ende der Woche 2.500 Euro bekommt.

Das Konzept von "Zimmerhelden" erinnert ein Stück weit an die Dokusoap "5 Zimmer, 1 Gewinner", die RTL vor mehr als drei Jahren im Nachmittagsprogramm testete. Darin mussten die Kandidaten allerdings jeweils ihr eigenes Zimmer renovieren. Aus Quotensicht war der Test damals gar nicht so unerfolgreich - zumindest wenn man heutige Maßstäbe anlegt. Obwohl der Marktanteil in den ersten beiden Wochen bei mehr als 13 Prozent in der Zielgruppe lag, verschob RTL die Sendung damals ins Vormittagsprogramm. Heute wäre man mit solchen Werten wohl durchaus zufrieden, insbesondere bei Sat.1.

Sollten die neuen Tests erfolgreich sein, könnte auf Dauer eine weitere Abkehr von Formaten wie "Auf Streife" winken, die aktuell noch weite Fläche des Tagesprogramms von Sat.1 einnehmen. Aber auch in Köln wird man die Entwicklung aufmerksam verfolgen, schließlich hat auch RTL in den vergangenen Monaten diverse Formate abseits der Scripted Reality pilotiert, darunter ein Umstyling-Format mit Motsi Mabuse. Seit dem im Juni ohne Erfolg auf Sendung gebrachten Test-Ballon "Verkauf's zu Haus" ist es um andere Genres jedoch wieder erstaunlich still geworden. Und so gilt in der Daytime aktuell mehr denn je die Frage: Wer zuckt zuerst?

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen