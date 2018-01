"Mord mit Ansage" erweitert ab März den "Fun Freitag"

© Sat.1

Sat.1 fährt die Dosis seiner Comedy-Erstausstrahlungen am Freitagabend weiter hoch. Im März startet die neue Impro-Comedy "Mord mit Ansage" - und zwar auf jenem Sendeplatz, auf dem einst auch die "Schillerstraße" begann.



24.01.2018 - 12:40 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 12:40 Uhr

Sat.1 will an seinem revitalisierten "Fun Freitag" weiter für frischen Wind sorgen und hat nun auch einen Ausstrahlungstermin für seine neue Impro-Comedy "Mord mit Ansage" gefunden, die ein Stück weit in der Tradition der zwischen 2004 und 2011 ausgestrahlten "Schillerstraße" stehen wird - übrigens auch mit Blick auf den Sendeplatz. Gezeigt wird die Show nämlich ab dem 2. März jeweils freitags um 22:15 Uhr und damit dort, wo einst auch die "Schillerstraße" ihren Siegeszug begann.

Leicht ist der Sendeplatz inzwischen allerdings nicht, schließlich muss sich "Mord mit Ansage" nun mit der erfolgreichen "heute-show" messen. Im Vorfeld dürfte die neue Staffel von "Genial daneben", die bereits in dieser Woche an den Start geht, jedoch für den bestmöglichen Rückenwind sorgen. Den Sendeplatz um 20:15 Uhr übernimmt in wenigen Wochen die neue Kino-Comedyshow "Guckst Du?!" mit Kaya Yanar. Von diesem Freitag an gibt's dort zunächst neue Folgen von "Paul Panzers Comedy Spieleabend" zu sehen.

Die Dreharbeiten für "Mord mit Ansage" haben bereits im Oktober begonnen. Für die von Redseven Entertainment produzierte Impro-Comedy stehen Mirja Boes, Wigald Boning, Caroline Frier, Kaya Yanar, Oliver Pocher und Lisa Feller vor der Kamera. Mit dabei sind außerdem gleich zwei Mockridges: Während Luke Mockridge zum Impro-Ensemble gehört, fungiert sein Vater Bill als Erzähler, der die improvisierte Tätersuche anleitet.

