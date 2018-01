Vox startet "Knife Fight Club" mit Mälzer und Raue

© MG RTL D

Vox wagt sich an ein weiteres Koch-Format - diesmal allerdings am späten Abend. Wie Vox-Chef Bernd Reichart im DWDL.de-Interview bestätigt, wird man den "Knife Fight Club" mit Tim Mälzer und Tim Raue auf Sendung schicken.



Im Februar meldet sich Tim Mälzer mit neuen Folgen von "Kitchen Impossible" im Programm von Vox zurück - und das wird nicht das einzige Format sein, in dem er in diesem Jahr im Programm von Vox vertreten sein wird. Wie Vox-Chef Bernd Reichart im heute erscheinenden DWDL.de-Interview bestätigt, steht er auch für ein neues Late-Night-Kochformat vor der Kamera: Eine Adaption der US-Sendung "Knife Fight", die als "Knife Fight Club" den Weg nach Deutschland findet.

Das Konzept ist schnell erklärt: Zwei Köche bekommen drei Zutaten vorgegeben und haben eine Stunde Zeit, um daraus ein oder mehrere Gerichte zuzubereiten. Tim Mälzer und Tim Raue treten nicht gegeneinander an, sondern werden die Gerichte beurteilen. Gedreht wird in Mälzers Restaurant "Bullerei" zu nächtlicher Stunde, nachdem die letzten Gäste gegangen sind. Reichart erklärt zu dem Format: "Die wenigsten Gegner von Tim Mälzer sind einem großen Publikum bekannt, aber in der Kochbranche sind sie Stars, das ist wichtig. Das wird bei seiner neuen Late-Night-Kochshow 'Knife Fight Club', in der er zusammen mit Tim Raue als Juror fungiert, übrigens genauso sein."

Produziert wird "Knife Fight Club" wie auch "Kitchen Impossible" von Endemol Shine Germany. Einen genauen Starttermin oder Sendeplatz für die sechs Folgen hat Vox noch nicht bekannt gegeben.

Das komplette Interview mit Vox-Geschäftsführer Bernd Reichart erscheint heute mittag bei DWDL.de

