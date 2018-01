Sky 1 legt die Castingshow "X Factor" neu auf

© ITV

Sechs Jahre nach dem Aus bei Vox wird die Castingshow "X Factor" in diesem Jahr bei Sky 1 auf den Bildschirm zurückkehren, wie der Sender in München ankündigte. Ein erstes bekanntes Jury-Mitglied steht auch schon fest.



25.01.2018

Sky setzt bei seinem Entertainment-Kanal Sky 1 auf die nächste bekannte internationale Marke - und wie schon bei "Masterchef" setzt man erneut auf etwas, das im deutschen Fernsehen schon einmal im Free-TV zu sehen war: Wie Sky-Chef Carsten Schmidt in München ankündigte, wird man die Castingshow "X Factor" neu auflegen. Drei Staffeln des Formats waren zwischen 2010 und 2012 bereits bei Vox zu sehen gewesen.

Sky kann dabei auf Expertise im eigenen Haus zurückgreifen: Sky Italia hat schon seit einigen Jahren eine italienische Version von "X Factor" erfolgreich im Programm, daher wolle man auch intensiv mit den Kollegen zusammenarbeiten. In Deutschland ist der Start für Herbst 2018 geplant und ein prominentes Aushängeschild hat man auch bereits an Bord: Sido wird einen der Juroren-Posten übernehmen. Durch die Sendung wird die mit Sido liierte Charlotte Würdig führen. Produzieren wird UFA Show & Factual.

"X Factor" wurde 2004 in Großbritannien von Simon Cowell erfunden, der zuvor schon erfolgreich in "Pop Idol" als Juror zu sehen war und damit sein eigenes Castingformat an den Start brachte. In Deutschland hob sich "X Factor" bei Vox von "DSDS" unter anderem dadurch ab, dass man auf ein Vorführen von Kandidaten in den Castings verzichtete. Diese Alleinstellungsmerkmal hat "X Factor" durch "The Voice" heutzutage aber nicht mehr.

Anders als bei den anderen Castingshows können aber nicht nur weibliche und männliche Solokünstler aller Altersgruppen, sondern auch Duette und Bands in eigenen Wettbewerben antreten. Die Juroren fungieren ähnlich wie bei "The Voice" auch als Mentoren und kämpfen für ihren Favoriten, was für Wettbewerb untereinander sorgen soll.

