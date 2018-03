"Kevin Can Wait" feiert TV-Premiere bei Nitro

© Amazon

Nach der Deutschlandpremiere bei Amazon kommt die US-Sitcom "Kevin Can Wait" mit Kevin James im Sommer auch ins Fernsehen. Nitro wird dann die bislang gezeigten zwei Staffeln ausstrahlen.



21.03.2018 - 16:28 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2018 - 16:28 Uhr

Seit 2016 ist Kevin James mit "Kevin Can Wait" wieder in einer eigenen Sitcom zu sehen. Dass die Serie viele Ähnlichkeiten "King of Queens" hat, kommt nicht von ungefähr. "Unser Ziel ist es, dem Zuschauer das gleiche, überwältigende Gefühl zu vermitteln, das er bei 'King of Queens' gespürt hat", sagte James 2016 im Interview mit DWDL.de. "Kevin Can Wait" trage den gleichen Humor wie die Kult-Sitcom in sich, so der Schauspieler damals. Hierzulande ist die neue Serie bei Amazon zu sehen, im Sommer feiert sie dann aber auch Premiere im TV.

Die Mediengruppe RTL hält die Ausstrahlungsrechte, aufgrund dessen wird Nitro zum Zug kommen und die zwei Staffel mit jeweils 24 Folgen ausstrahlen. Einen entsprechenden Bericht von Quotenmeter.de bestätigte der Sender gegenüber DWDL.de. Wann die Serie genau startet und auf welchem Sendeplatz sie dann zu sehen sein wird, ist derzeit aber noch unklar.

In den USA läuft "Kevin Can Wait" bei CBS, dort werden in den kommenden Wochen noch die letzten Folgen der zweiten Staffel ausgestrahlt. Amazon zeigt diese Folgen hierzulande immer leicht zeitversetzt. Bei CBS pendelte sich die Reichweite zuletzt zwischen sechs und sieben Millionen ein - eine dritte Staffel wurde bislang noch nicht geordert.

"Kevin Can Wait" hat sich inhaltlich im Verlaufe der ersten beiden Staffeln stark gewandelt. In Staffel eins spielte Erinn Hayes eine Hauptrolle und war als Donna Gable, Kevins Ehefrau, zu sehen. Zum Finale gab es dann einen Gastauftritt von Leah Remini, James’ ehemaliger Kollegin aus "King of Queens"-Zeiten. Remini übernahm in Staffel zwei eine Hauptrolle, die Figur Donna Gable wurde aus der Serie herausgeschrieben. Das brachte den Machern viel Kritik von den Fans ein, den Quoten hat der Wechsel aber nicht spürbar geschadet.

Teilen