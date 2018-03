Oliver Kalkofe kommentiert neues "Takeshi’s Castle"

© Comedy Central

Die neue Show "Takeshi’s Castle: Thailand" wird hierzulande von Oliver Kalkofe kommentiert, das hat Comedy Central nun bekanntgegeben. Inzwischen gibt es auch ein Start-Datum: Ab Mai sind die Ausgaben beim Sender zu sehen.



22.03.2018 - 11:55 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2018 - 11:55 Uhr

"Takeshi’s Castle" ist unbestritten eine der großen Kult-Shows im Fernsehen - auch in Deutschland. Hierzulande war die Spielshow unter anderem bei Sport1 (damals DSF), RTL II und Nitro zu sehen. Im vergangenen Herbst wurde dann bekannt, dass in Thailand an einer Neuauflage der Show gearbeitet wird. Comedy Central sicherte sich damals die internationalen Ausstrahlungsrechte mit Ausnahme der USA, Kanada und Japan. Nun hat der Sender bekanntgegeben, wann die Show in Deutschland zu sehen sein wird.

Ab dem 5. Mai geht’s los, dann ist "Takeshi’s Castle: Thailand" immer samstags um 22 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. 20 neue Folgen der Spielshow wird Comedy Central zeigen. Und auch bei der Besetzung des Kommentators hat der Sender einen Coup gelandet: Oliver Kalkofe sitzt hinter dem Mikro und wird die Leistungen der Kandidaten bewerten. "Schon lange vor allen Ninja Warriors und Dschungelcampern war ‘Takeshi’s Castle’ bereits ein ganz besonderes Kleinod des gehobenen TV-Irrsinns – entsprechend freue ich mich sehr, als Teil dieses glorreichen Formats gemeinsam mit dem Zuschauer erneut Zeuge zu werden, wie schön Scheitern doch sein kann", sagt Kalkofe.

Wie gehabt geht es auch in den neuen Ausgaben um 100 Kandidaten, die in irrwitzigen Challenges versuchen, das Schloss von Fürst Takeshi zu erstürmen. Das Originalformat stammt aus Japan. Wolfgang Til, Brand Director Comedy & Entertainment GSA bei Viacom International Media Networks, sagt: "'Takeshi’s Castle' ist der Urahn aller Hindernis-Parcours im TV – entsprechend freuen wir uns, das Original mit den brandneuen Folgen von 'Takeshi’s Castle: Thailand' zurück ins deutsche Fernsehen zu bringen."

