Sony Channel zeigt zweite Staffel "Call My Agent"

Erst Ende 2017 hat Sony Channel die erste Staffel der französischen Serie "Call My Agent" gezeigt, im Mai folgt bereits der zweite Durchlauf. Anders als im vergangenen Jahr wird die Serie aber nicht mehr am Donnerstag laufen.



22.03.2018

Sony Channel hat die Ausstrahlung der zweiten "Call My Agent"-Staffel in Aussicht gestellt. Die neuen Folgen sollen ab dem 9. Mai immer mittwochs um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere zu sehen sein. Damit wechselt die Serie den Sendeplatz, die erste Staffel lief noch am Donnerstagabend um 21:10 Uhr. Im Anschluss an die Ausstrahlungen stehen die jeweiligen Episoden sowie die der nachfolgenden Woche in den Videotheken von Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Amazon Channels auf Abruf zur Verfügung.

"Call My Agent" erzählt ebenso gnadenlos wie humorvoll vom Daily Business einer Schauspielagentur im Herzen von Paris, die wie in Frankreich üblich zehn Prozent der Schauspieler-Gage als Agenturvergütung bekommt. Im Mittelpunkt steht ein Team aus vier Agenten, hinzu kommen auch immer wieder Gaststars. In der zweiten Staffel macht sich bei den Künstleragenten zunächst Erleichterung breit: Die Agentur im Herzen von Paris wird von Hicham Janowski (Assâad Bouab) übernommen. Schnell wird jedoch klar, dass der neue Boss und hitzköpfige Geschäftsmann nicht gerade ein Teamplayer ist. Er manipuliert seine Agenten und wendet dabei ganz eigene Methoden an, um an die besten Talente der Filmbranche zu kommen.

"Call My Agent", im Original übrigens "Dix pour cent", ist laut Sony Channel eine der erfolgreichsten europäischen Produktionen. In Frankreich ist man beim Sender France 2 jedenfalls zufrieden: Derzeit wird eine dritte Staffel gedreht. Auf diese müssen die deutschen Fans dann wohl noch etwas länger warten. 2016 war "Call my Agent" bei den International Emmys in der Kategorie "Beste Comedy-Serie" nominiert und gewann beim Seriencamp den Jury-Preis.

