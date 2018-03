"Köln 50667" wirbt für Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

© RTL II

RTL II widmet sich in "Köln 50667" dem Thema Gewalt gegen Frauen. Nachdem Seriencharakter Lisa vergewaltigt wurde, versuchen deren Freundinnen, sie davon zu überzeugen, professionelle Hilfe zu suchen. Einblendungen weisen auf ein reales Angebot hin



22.03.2018 - 19:58 Uhr von Uwe Mantel 22.03.2018 - 19:58 Uhr

RTL II nutzt seine Daily-Soap "Köln 50667", um auf Hilfsangebote für Frauen, die Opfer von sexueller oder anderer Gewalt wurden, hinzuweisen. Konkret geschieht das durch einen Handlungsstrang, in dem Seriencharakter Lina mit K.-o.-Tropfen betäubt und anschließend vergewaltigt wird. Zunächst ist unklar, wer der Täter ist. Hinzu kommt, dass Lina das Erlebte verdrängen möchte. Ihre Freundinnen und Freunde versuchen sie davon zu überzeugen, professionelle Hilfe anzunehmen – auch die des bundesweiten Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“, mit dem RTL II in diesem Fall kooperiert.

Den jungen Zuschauerinnen soll damit gezeigt werden, dass es entsprechende niedrigschwellige, kostenfreie und anonyme Unterstützungsangebote gibt. RTL II verweist durch Einblendungen in einem Trailer und den entsprechenden Szenen auf das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen". Ein Online-Special stellt zudem das Unterstützungsangebot vor, an das sich Ratsuchende per Telefon, E-Mail und Chat wenden können. Auf der Facebook-Seite von "Köln 50667" sprechen Linas Freundinnen Kimi und Elli über Gewalt gegen Frauen und verweisen ebenfalls auf das Hilfetelefon. Auch via Twitter wird zu weiteren Informationen verlinkt.

Helga Roesgen, Präsidentin des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, dem Anbieter des Hilfetelefons, erklärt: "Wir sind RTL II für die Einspielungen und Hinweise auf das Hilfetelefon sehr dankbar. Die steigende Nachfrage nach Beratungen beim Hilfetelefon ‚Gewalt gegen Frauen’ zeigt, dass es einen enormen Bedarf für dieses Angebot gibt." Petra Söchting, Leiterin des Hilfetelefons : "Wir freuen uns sehr, dass RTL II dieses wichtige Thema aufgreift. Uns ist es wichtig, das Thema Gewalt gegen Frauen weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Betroffenen möchten wir signalisieren: Sie haben keine Schuld und sie sind nicht allein. Es gibt Hilfe und Unterstützung.“

RTL II-Kommunikationschef Carlos Zamorano: "RTL II zeigt das echte Leben in seiner ganzen Vielfalt. Das schließt auch Themen ein, bei denen noch immer viel zu oft weggesehen wird. Der Sender hat nun ein gesellschaftliches Problem in seine Daily Soap ‚Köln 50667‘ integriert, das aktuell besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht: sexuelle Gewalt. Wir hoffen, dass die Kooperation mit dem Hilfetelefon ‚Gewalt gegen Frauen‘ bei der jungen Zielgruppe von ‚Köln 50667‘ viel Aufmerksamkeit für dieses wertvolle Beratungsangebot erzielen wird."

Teilen